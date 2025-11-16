Когда Украина узнает соперников в плей-офф отбора к чемпионату мира-2026
- Украина обыграла Исландию и квалифицировались в плей-офф отбора на ЧМ-2026.
- Уже в ближайшее время "сине-желтые" узнают соперников по стыковым играм.
Сборная Украины продолжает борьбу за путевку на Мундиаль. Команда Сергея Реброва смогла добыть необходимый результат в решающем матче группы.
Украина вырвала победу над Исландией в концовке встречи благодаря голам Зубкова и Гуцуляка. Это позволило продолжить борьбу за попадание на Мундиаль, сообщает 24 Канал.
По теме Украина в решающем матче победила Исландию и вышла в плей-офф отбора на ЧМ-2026
Когда будет жеребьевка?
Своих соперников по плей-офф наша команда узнает уже в четверг, 20 ноября. Жеребьевка состоится в швейцарском Ньоне в штаб-квартире УЕФА.
Начало – в 14:00 по киевскому времени. Для попадания на ЧМ-2026 Украине нужно обыграть двух соперников подряд. Распределение по корзинам выглядит следующим образом:
ПЕРВАЯ КОРЗИНА: Италия, Турция, УКРАИНА, Польша.
ВТОРАЯ КОРЗИНА: Уэльс, Шотландия, Словакия, Чехия.
ТРЕТЬЯ КОРЗИНА: Ирландия, Албания, Босния и Герцеговина, Косово
ЧЕТВЕРТАЯ КОРЗИНА: Румыния, Швеция, Северная Македония, Северная Ирландия.
Жирным выделены команды, которые уже гарантировали себе место в стыковых матчах. Первым соперником Украины должна стать одна из команд четвертой корзины, тогда как в финале – представитель второй или третьей.
Как Украина сыграла в группе отбора на ЧМ-2026?
- Подопечные Реброва попали в группу D квалификации на Мундиаль. Соперниками Украины были Франция, Исландия и Азербайджан.
- "Сине-желтые" неудачно стартовали в сентябре. После поражения от французов (0:2) Украина умудрилась сыграть вничью с Азербайджаном (1:1).
- Однако в октябре подопечные Реброва улучшили свое положение победами над Исландией и Азербайджаном. В ноябре же команда Реброва разгромно проиграла Франции (0:4).
- Матчи плей-офф отбора на ЧМ пройдут 26 и 31 марта. Финальная часть Мундиаля пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года.