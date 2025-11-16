Когда Украина узнает соперников в плей-офф отбора к чемпионату мира-2026

Сборная Украины продолжает борьбу за путевку на Мундиаль. Команда Сергея Реброва смогла добыть необходимый результат в решающем матче группы.

Украина вырвала победу над Исландией в концовке встречи благодаря голам Зубкова и Гуцуляка. Это позволило продолжить борьбу за попадание на Мундиаль, сообщает 24 Канал.

По теме Украина в решающем матче победила Исландию и вышла в плей-офф отбора на ЧМ-2026

Когда будет жеребьевка?

Своих соперников по плей-офф наша команда узнает уже в четверг, 20 ноября. Жеребьевка состоится в швейцарском Ньоне в штаб-квартире УЕФА.

Начало – в 14:00 по киевскому времени. Для попадания на ЧМ-2026 Украине нужно обыграть двух соперников подряд. Распределение по корзинам выглядит следующим образом:

ПЕРВАЯ КОРЗИНА: Италия, Турция, УКРАИНА, Польша.

ВТОРАЯ КОРЗИНА: Уэльс, Шотландия, Словакия, Чехия.

ТРЕТЬЯ КОРЗИНА: Ирландия, Албания, Босния и Герцеговина, Косово

ЧЕТВЕРТАЯ КОРЗИНА: Румыния, Швеция, Северная Македония, Северная Ирландия.

Жирным выделены команды, которые уже гарантировали себе место в стыковых матчах. Первым соперником Украины должна стать одна из команд четвертой корзины, тогда как в финале – представитель второй или третьей.

Как Украина сыграла в группе отбора на ЧМ-2026?