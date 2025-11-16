Україна вирвала перемогу над Ісландію в кінцівці зустрічі завдяки голам Зубкова та Гуцуляка. Це дозволило продовжити боротьбу за потрапляння на Мундіаль, повідомляє 24 Канал.

До теми Україна у вирішальному матчі перемогла Ісландію та вийшла у плей-оф відбору на ЧС-2026

Коли буде жеребкування?

Своїх суперників по плей-оф наша команда дізнається вже у четвер, 20 листопада. Жеребкування відбудеться у швейцарському Ньоні у штабквартирі УЄФА.

Початок – о 14:00 за київським часом. Для потрапляння на ЧС-2026 Україні потрібно обіграти двох суперників поспіль. Розподіл по кошиках виглядає таким чином:

ПЕРШИЙ КОШИК: Італія, Туреччина, УКРАЇНА, Польща.

ДРУГИЙ КОШИК: Вельс, Шотландія, Словаччина, Чехія.

ТРЕТІЙ КОШИК: Ірландія, Албанія, Боснія і Герцеговина, Косово

ЧЕТВЕРТИЙ КОШИК: Румунія, Швеція, Північна Македонія, Північна Ірландія.

Жирним виділені команди, які вже гарантували собі місце у стикових матчах. Першим суперником України має стати одна з команд четвертого кошика, тоді як у фіналі – представник другого або третього.

Як Україна зіграла у групі відбору на ЧС-2026?