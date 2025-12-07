Сборная Украины узнала даты возможных матчей на ЧМ-2026

ФИФА объявила точное расписание матчей чемпионата мира-2026, который будет проходить в США, Канаде и Мексике. Сборная Украины сохраняет шансы на участие в мировом первенстве.

5 декабря в Вашингтоне состоялась официальная церемония жеребьевки чемпионата мира-2026. На следующий день было объявлено полное расписание всех матчей, сообщает 24 Канал со ссылкой на ФИФА.

Какое расписание матчей сборной Украины на ЧМ-2026?

По итогам жеребьевки команда Сергея Реброва вместе с другими участниками плей-офф пути В попала в группу F. Возможными соперниками украинцев будут команды Нидерландов, Туниса и Японии.

В случае квалификации на ЧМ-2026 сборная Украины в первом матче встретится с Тунисом. Этот поединок состоится 15 июня в Монтеррее (Мексика). Игра начнется утром в 05:00 по киевскому времени.

Во втором туре Украина встретится с фаворитом квартета F Нидерландами. Этот матч состоится в американском в Хьюстоне и начнется в 20:00 по киевскому времени.

Третий матч группового раунда ЧМ-2026 "сине-желтые" проведут в Далласе (США) 25 июня. Игра с Японией стартует в 02:00 по киевскому времени.

Расписание матчей группы F ЧМ-2026

14.06. 23:00. Нидерланды – Япония

15.06. 05:00. Украина (Польша, Швеция, Албания) – Тунис

20.06. 20:00. Нидерланды – Украина (Польша, Швеция, Албания)

21.06. 07:00. Тунис – Япония

26.06. 02:00. Тунис – Нидерланды

26.06. 02:00. Япония – Украина (Польша, Швеция, Албания)

Когда стартует чемпионат мира 2026 года?

Матч-открытие чемпионата мира-2026 пройдет 11 июня 2026 года в Мехико. В поединке встретятся сборные Мексики и Южно-Африканской Республики.

Матчи чемпионата мира пройдут в 16 городах: в Канаде – Торонто и Ванкувер, в Мексике – Гвадалахара, Мехико и Монтеррей, в США – Атланта, Бостон, Даллас, Хьюстон, Канзас, Лос-Анджелес, Майами, Нью-Йорк, Филадельфия, Сан-Франциско и Сиэтл.

Победитель 23-го чемпионата мира определится в финальном поединке, который 19 июля примет Нью-Йорк.

Как сборной Украины попасть на ЧМ-2026?