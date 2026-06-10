Чемпионат мира-2026 по футболу: полное расписание матчей и время начала игр
Чемпионат мира всегда вызывает интерес, ведь в нем участвуют сборные с разных континентов и разного уровня подготовки. Поэтому во время этих матчей можно поддерживать не только свою любимую команду, но и любую другую, которая понравится.
Мундиаль продлится с 11 июня по 19 июля. Впервые в истории турнир одновременно будут принимать три страны – США, Мексика и Канада. Подробную информацию обо всех матчах, расписание и время их начала сообщит 24 Канал.
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Что стоит знать о чемпионате мира-2026?
Это будет первый Мундиаль, в котором будут участвовать 48 национальных сборных вместо привычных 32. Команды распределят на 12 групп по четыре участника. В целом турнир будет включать рекордные 104 матча, которые проведут в течение 39 дней. Игры будут проходить в 16 городах на 16 стадионах.
Поединок-открытие запланирован на 11 июня на легендарном стадионе "Ацтека" в Мехико: хозяева турнира, сборная Мексики, встретятся с Южной Африкой.
В стадию плей-офф будут выходить по две лучшие команды из каждой группы, а также восемь сборных, занявших третьи места с лучшими показателями. Раунд на выбывание стартует с 1/16 финала, хотя ранее он начинался с 1/8.
Впервые на турнире сыграют четыре дебютанта: Кабо-Верде, Кюрасао, Иордания и Узбекистан.
Где смотреть в Украине ЧМ-2026?
Сборная Украины, к сожалению, не смогла пробиться в финальную часть, уступив Швеции в полуфинале европейского плейофа.
Официальным и эксклюзивным транслятором всех матчей чемпионата мира-2026 в Украине является медиасервис MEGOGO.
Из-за разницы во времени большинство игр будут транслироваться в ночное время для украинской аудитории, однако часть матчей группового этапа и финал будут стартовать в удобные часы, примерно в 19:00, 20:00 и 22:00 по киевскому времени.
Расписание матчей чемпионата мира-2026
11 июня
22:00. Мексика – ЮАР. Группа А.
12 июня
05:00. Республика Корея – Чехия. Группа А.
22:00. Канада – Босния и Герцеговина. Группа B.
13 июня
04:00. США – Парагвай. Группа D.
22:00. Катар – Швейцария. Группа B.
14 июня
01:00. Бразилия – Марокко. Группа C.
04:00. Гаити – Шотландия. Группа C.
07:00. Австралия – Турция. Группа D.
20:00. Германия – Кюрасао. Группа E.
23:00. Нидерланды – Япония. Группа F.
15 июня
02:00. Кот-д'Ивуар – Эквадор. Группа E.
05:00. Швеция – Тунис. Группа F.
19:00. Испания – Кабо-Верде. Группа H.
22:00. Бельгия – Египет. Группа G.
16 июня
01:00. Саудовская Аравия – Уругвай. Группа H.
04:00. Иран – Новая Зеландия. Группа G.
22:00. Франция – Сенегал. Группа I.
17 июня
01:00. Ирак – Норвегия. Группа I.
04:00. Аргентина – Алжир. Группа J.
07:00. Австрия – Иордания. Группа J.
20:00. Португалия – ДР Конго. Группа K.
23:00. Англия – Хорватия. Группа L.
18 июня
02:00. Гана – Панама. Группа L.
05:00. Узбекистан – Колумбия. Группа K.
19:00. Чехия – ЮАР. Группа А.
22:00. Швейцария – Босния и Герцеговина. Группа B.
19 июня
01:00. Канада – Катар. Группа B.
04:00. Мексика – Республика Корея. Группа А.
22:00. США – Австралия. Группа D.
20 июня
01:00. Шотландия – Марокко. Группа C.
03:30. Бразилия – Гаити. Группа C.
06:00. Турция – Парагвай. Группа D.
20:00. Нидерланды – Швеция. Группа F.
23:00. Германия – Кот-д'Ивуар. Группа E.
21 июня
03:00. Эквадор – Кюрасао. Группа E.
07:00. Тунис – Япония. Группа F.
19:00. Испания – Саудовская Аравия. Группа H.
22:00. Бельгия – Иран. Группа G.
22 июня
01:00. Уругвай – Кабо-Верде. Группа H.
04:00. Новая Зеландия – Египет. Группа G.
20:00. Аргентина – Австрия. Группа J.
23 июня
00:00. Франция – Ирак. Группа I.
03:00. Норвегия – Сенегал. Группа I.
06:00. Иордания – Алжир. Группа J.
20:00. Португалия – Узбекистан. Группа K.
23:00. Англия – Гана. Группа L.
24 июня
02:00. Панама – Хорватия. Группа L.
05:00. Колумбия – ДР Конго. Группа K.
22:00. Швейцария – Канада. Группа B.
22:00. Босния и Герцеговина – Катар. Группа B.
25 июня
01:00. Марокко – Гаити. Группа C.
01:00. Шотландия – Бразилия. Группа C.
04:00. ЮАР – Республика Корея. Группа А.
04:00. Чехия – Мексика. Группа А.
23:00. Кюрасао – Кот-д'Ивуар. Группа E.
23:00. Эквадор – Германия. Группа E.
26 июня
02:00. Тунис – Нидерланды. Группа F.
02:00. Япония – Швеция. Группа F.
05:00. Турция – США. Группа D.
05:00. Парагвай – Австралия. Группа D.
22:00. Норвегия – Франция. Группа I.
22:00. Сенегал – Ирак. Группа I.
27 июня
03:00. Кабо-Верде – Саудовская Аравия. Группа H.
03:00. Уругвай – Испания. Группа H.
06:00. Новая Зеландия – Бельгия. Группа G.
06:00. Египет - Иран. Группа G.
28 июня
00:00. Панама – Англия. Группа L.
00:00. Хорватия – Гана. Группа L.
02:30. Колумбия – Португалия. Группа K.
02:30. ДР Конго – Узбекистан. Группа K.
05:00. Алжир – Австрия. Группа J.
05:00. Иордания – Аргентина. Группа J.