Впервые в истории: сенсационная сборная вышла на чемпионат мира 2026 года

В четверг, 5 июня, состоялся матч 9-го тура 3 раунда азиатского отбора на чемпионат мира 2026 года. Сборная Узбекистана сыграла против Объединенных Арабских Эмиратов.

Игра квалификация завершилась безголевой ничьей. Таким образом Узбекистан стал еще одной сборной из Азии, которая вышла на Мундиаль 2026 года, сообщает 24 канал.

Читайте также Трамп выступил за допуск России к ЧМ-2026: сыграет ли страна-агрессор на Мундиале в США

Узбекистан сыграет на ЧМ-2026

Узбекистан после 9 сыгранных туров набрал 18 очков и занимает вторую позицию в турнирной таблице группы А. Таким образом Эльдар Шомуродов и компания квалифицировались на чемпионат мира, ведь стали недосягаемыми для соперников.

Второе место дает прямую путевку на Мундиаль. За всю историю Узбекистан впервые сыграет на чемпионате мира.

Турнирная таблица группы А азиатского отбора на ЧМ-2026 / Фото Flashcore

Отметим, что на чемпионате мира 2026 года сыграет Иран, который занимает первую строчку. Ранее стало известно, что сборная Японии квалифицировалась на Мундиаль, который состоится в США, Канаде и Мексике.