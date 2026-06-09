Где смотреть матчи чемпионата мира по футболу 2026 года

Чемпионат мира по футболу всегда привлекает внимание миллионов болельщиков по всему миру. Люди следят за матчами как на стадионах, так и через экраны своих гаджетов, ведь каждый хочет увидеть поединки этого турнира.

Несмотря на то, что на Мундиале нет сборной Украины, любители футбола все равно имеют немало поводов не пропускать поединки на полях Канады, США и Мексики. Главные соревнования четырехлетия продлятся с 11 июня по 19 июля, напоминает 24 Канал.

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Где смотреть матчи чемпионата мира-2026?

Официальным транслятором всех матчей Мундиаля в Украине является сервис MEGOGO. OTT-платформа обеспечит просмотр каждой игры с украинским комментарием, а также около 90 раз будет выходить в эфир предматчевая и послематчевая студия.

Смотреть Мундиаль можно будет на смарт-тв, мобильных устройствах и в браузере. Для этого потребуется переплата "Спорт" или любой MEGOPACK.

Можно ли смотреть чемпионат мира-2026 бесплатно?

Часть матчей будут доступны на бесплатном канале MEGOGO Sport в кабельных сетях. В течение всего турнира там будет транслироваться один выбранный поединок дня, а также обязательно матч-открытие, два четвертьфинала, полуфиналы, матч за третье место и финал.