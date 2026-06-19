Несмотря на то, что этот чемпионат мира охватывает одну из самых обширных территорий за всю историю, чиновнику удаётся преодолевать огромные расстояния за короткое время. Болельщики шутят, что специально для него Илон Маск запустил Hyperloop или изобрёл телепортацию, пишет 24 Канал.

Смотрите также: Мексика уже в плей-офф: хозяева ЧМ-2026 дожали Южную Корею и выиграли группу

Как Инфантино удается присутствовать почти на всех матчах?

Перемещения Инфантино порой действительно впечатляют: после матча в Соединенных Штатах он буквально за час успевает преодолеть расстояние более 1000 километров, чтобы оказаться на трибунах в Канаде или Мексике.

Официально известно, что в распоряжении президента ФИФА находится частный самолет компании Qatar Airways, предоставленный в рамках спонсорского соглашения. На нем он ежедневно отправляется как минимум на два матча группового этапа.

Это вызывает критику в связи с нарушением функционером принципа нейтральности: ведь транспорт он получил фактически от правительственной организации одного из участников чемпионата мира. Правда, Катару это пока сильно не помогает: на глазах у Инфантино ближневосточная команда накануне уступила Канаде 0:6.

За что ещё критикуют Инфантино?

Ежедневные перелеты Инфантино на частном лайнере с возмущением встретили защитники природы: ведь это означает, что чиновник нарушает принципы сокращения авиационных выбросов и совершенно не соблюдает меры, направленные на углеродную нейтральность спортивных соревнований.

Также возникают вопросы относительно уровня охраны президента ФИФА: в городах проведения чемпионата мира он передвигается с полицейским сопровождением, игнорируя пробки и светофоры. Такие чрезмерные привилегии многие связывают с тем, что Инфантино считает себя другом президента США Дональда Трампа и пользуется лояльностью Белого дома.