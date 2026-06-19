Попри те, що цей Мундіаль має одну з найширших географій за всю історію, чиновнику вдається долати величезні дистанції за короткий час. Фани жартують, що спеціально для нього Ілон Маск запустив Hyperloop або вигадав телепортацію, пише 24 Канал.

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Як Інфантіно вдається бути на майже всіх матчах?

Переміщення Інфантіно іноді справді вражають: після матчу у Сполучених Штатах він упродовж буквально години встигає подолати дистанцію у понад 1000 кілометрів, щоб опинитися на трибунах у Канаді чи Мексиці.

Офіційно відомо, що у розпорядженні президента ФІФА є приватний літак компанії Qatar Airways, наданий у межах спонсорської угоди. На ньому він щодня вирушає щонайменше на два матчі групового етапу.

Це викликає критику щодо порушення функціонером принципу нейтральності: адже транспорт він отримав фактично від урядової організації одного з учасників Мундіалю. Щоправда Катару це поки сильно не допомагає: на очах в Інфантіно близькосхідна команда напередодні поступилася Канаді 0:6.

За що ще критикують Інфантіно?

Щоденні перельоти Інфантіно у приватному лайнері з обуренням зустріли захисники природи: адже це означає, що посадовець порушує принципи зменшення авіаційних викидів і зовсім не дотримується заходів, спрямованих на карбонову нейтральність спортивних змагань.

Також виникають питання до того, який рівень охорони має президент ФІФА: у містах проведення Мундіалю він пересувається з поліцейським супроводом, ігноруючи затори і світлофори. Такі надмірні привілеї багато хто пов'язує з тим, що Інфантіно вважає себе другом президента США Дональда Трампа і користується лояльністю Білого дому.