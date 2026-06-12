Во время матча-открытия между сборными Мексики и ЮАР российские болельщики устроили политическую акцию. После завершения встречи соответствующие фотографии были распространены российскими пропагандистскими ресурсами.

Смотрите также Чемпионат мира-2026: видео церемонии открытия

Что сделали россияне во время открытия ЧМ-2026?

Группа зрителей развернула в своем секторе флаг России с надписью "Северодвинск" и эмблемой одного из российских спортивных порталов. Рядом с ними другая группа фанатов держала длинный баннер с перечнем десятков городов страны-агрессора. Среди названий на полотне отчетливо видны Брянск, Пермь, Екатеринбург и другие российские населенные пункты.

Провокация россиян на ЧМ-2026 / Фото РосСМИ

Принимает ли Россия участие в чемпионате мира-2026?

Сборная России по футболу не выступает на чемпионате мира-2026 года, поскольку остается отстраненной от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА. Ограничения были введены в феврале 2022 года после начала полномасштабного вторжения России в Украину и до сих пор не отменены.

Как прошло открытие чемпионата мира-2026?

Поскольку в этом году Мундиаль впервые проходит сразу в трех странах, Мексике, США и Канаде, организаторы решили отойти от традиционного формата и провести три отдельные церемонии открытия. Каждая из них состоится перед первым домашним матчем страны-хозяйки.

Именно Мексика первой дала старт футбольному празднику, открыв турнир ярким шоу. После торжеств состоялся и стартовый матч чемпионата, в котором мексиканская сборная одержала уверенную победу над ЮАР со счетом 2:0. Поединок оказался напряженным и богатым на эмоции, а арбитр трижды показывал красную карточку.