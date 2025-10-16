ФИФА шокировала ценами: сколько стоят билеты на чемпионат мира по футболу-2026
- ФИФА повысила цены на билеты на ЧМ-2026 втрое по сравнению с ЧМ-2022.
- Минимальная цене за билет на матч-открытие составляет 180 долларов.
Фанатам футбола придется сильно потратиться, если они хотят попасть на матчи ЧМ-2026. Главный футбольный орган мира втрое поднял цены по сравнению с прошлым Мундиалем.
Уже следующим летом в США, Канаде и Мексике состоятся матчи чемпионата мира по футболу. Турнир пройдет в обновленном формате, при этом цены на билеты уже шокируют фанатов, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.
Что с билетами на ЧМ-2026?
Британские СМИ опубликовали шокирующие ценники, которые ФИФА и принимающие страны выставили для болельщиков. Самый дешевый билет на матч-открытие стоит 180 долларов, тогда как максимальная цена на эту игру – 1800 долларов.
Для сравнения на ЧМ-2022 в Катаре эти суммы были втрое меньше – от 55 до 600 "зеленых". Аналогичная ситуация и с билетами на финал Мундиаля.
Минимальный ценник составит аж 2 тысячи долларов, тогда как средняя цена на финал колеблется около 4000 американских денежных единиц. Это также в разы больше, чем было на предыдущем турнире.
Напомним, что чемпионат мира пройдет в формате 48-ми команд впервые в истории. Участники разделятся на 12 групп по четыре, а финал состоится 19 июля 2026 года в Нью-Йорке. К слову, Трамп угрожает одному из городов США забрать право проводить Мундиаль.
Сборная Украины в отборе на ЧМ-2026
- Подопечные Сергея Реброва в квалификации на чемпионат мира-2026 попали в группу D с Францией, Исландией и Азербайджаном. После четырех туров в группе D сборная Украины занимает второе место/
- В активе нашей команды 7 баллов, сообщает УАФ. Лидером квартета является Франция (10 очков), тогда как Исландия имеет в своем активе четыре балла.
- Последние матчи в группе подопечные Реброва проведут 13 ноября против Франции (на выезде) и 16 ноября против Исландии (номинально дома).
- Напрямую на ЧМ-2026 выйдет победитель квартета. Также команда, которая займет второе место, получит путевку в плей-офф.