ФІФА шокувала цінами: скільки коштують квитки на чемпіонат світу з футболу-2026
- ФІФА підвищила ціни на квитки на ЧС-2026 втричі порівняно з ЧС-2022.
- Мінімальна ціною за квиток на матч-відкриття становить 180 доларів.
Фанатам футболу доведеться сильно витратитися, якщо вони хочуть потрапити на матчі ЧС-2026. Головний футбольний орган світу втричі підняв ціни у порівнянні з минулим Мундіалем.
Вже наступного літа у США, Канаді та Мексиці відбудуться матчі чемпіонату світу з футболу. Турнір пройде в оновленому форматі, при цьому ціни на квитки вже шокують фанатів, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.
Що з квитками на ЧС-2026?
Британські ЗМІ опублікували шокуючі цінники, які ФІФА та приймаючі країни виставили для вболівальників. Найдешевший квиток на матч-відкриття коштує 180 доларів, тоді як максимальна ціна на цю гру – 1800 доларів.
Для порівняння на ЧС-2022 в Катарі ці суми були втричі меншими – від 55 до 600 "зелених". Аналогічна ситуація і з квитками на фінал Мундіалю.
Мінімальний цінник становитиме аж 2 тисячі доларів, тоді як середня ціна на фінал коливається біля 4000 американських грошових одиниць. Це також в рази більше, ніж було на попередньому турнірі.
Нагадаємо, що чемпіонат світу пройде у форматі 48-ми команд вперше в історії. Учасники розділяться на 12 груп по чотири, а фінал відбудеться 19 липня 2026 року в Нью-Йорку. До слова, Трамп погрожує одному з міст США забрати право проводити Мундіаль.
Збірна України у відборі на ЧС-2026
- Підопічні Сергія Реброва у кваліфікації на чемпіонат світу-2026 потрапили в групу D із Францією, Ісландією та Азербайджаном. Після чотирьох турів у групі D збірна України посідає друге місце/
- В активі нашої команди 7 балів, повідомляє УАФ. Лідиром квартету є Франція (10 очок), тоді як Ісландія має у своєму активі чотири бали.
- Останні матчі у групі підопічні Реброва проведуть 13 листопада проти Франції (на виїзді) та 16 листопада проти Ісландії (номінально вдома).
- Напряму на ЧС-2026 вийде переможець квартету. Також команда, яка посяде друге місце, отримає путівку до плей-оф.