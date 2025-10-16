Фанатам футболу доведеться сильно витратитися, якщо вони хочуть потрапити на матчі ЧС-2026. Головний футбольний орган світу втричі підняв ціни у порівнянні з минулим Мундіалем.

Вже наступного літа у США, Канаді та Мексиці відбудуться матчі чемпіонату світу з футболу. Турнір пройде в оновленому форматі, при цьому ціни на квитки вже шокують фанатів, повідомляє 24 Канал з посиланням на The ​​Telegraph.

Що з квитками на ЧС-2026?

Британські ЗМІ опублікували шокуючі цінники, які ФІФА та приймаючі країни виставили для вболівальників. Найдешевший квиток на матч-відкриття коштує 180 доларів, тоді як максимальна ціна на цю гру – 1800 доларів.

Для порівняння на ЧС-2022 в Катарі ці суми були втричі меншими – від 55 до 600 "зелених". Аналогічна ситуація і з квитками на фінал Мундіалю.

Мінімальний цінник становитиме аж 2 тисячі доларів, тоді як середня ціна на фінал коливається біля 4000 американських грошових одиниць. Це також в рази більше, ніж було на попередньому турнірі.

Нагадаємо, що чемпіонат світу пройде у форматі 48-ми команд вперше в історії. Учасники розділяться на 12 груп по чотири, а фінал відбудеться 19 липня 2026 року в Нью-Йорку. До слова, Трамп погрожує одному з міст США забрати право проводити Мундіаль.

Збірна України у відборі на ЧС-2026