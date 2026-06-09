Чемпионат мира по футболу-2026 – турнирная таблица

Чемпионат мира-2026, которого многие ждут с нетерпением, обещает быть чрезвычайно увлекательным. В турнире будут соревноваться команды из разных уголков мира, поэтому будет интересно наблюдать, кто одержит победу.

Этот Мундиаль станет историческим: впервые финальная часть примет 48 сборных вместо привычных 32, которые разделены на 12 групп по 4 команды. Подробности турнирной таблицы можно будет узнать на 24 Канале.

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Что известно о чемпионате мира – 2026?

Чемпионат мира по футболу 2026 года станет 23-м Мундиалем и состоится с 11 июня по 19 июля.

В плей-офф (1/16 финала) попадут по две сильнейшие команды из каждой группы, а также 8 лучших сборных, занявших третье место. Всего турнир продлится 39 дней и будет включать 104 матча, что делает его самым длинным чемпионатом мира в истории.

На ЧМ-2026 дебютируют четыре сборные: Кабо-Верде, Кюрасао, Иордания и Узбекистан. Сборная Украины, к сожалению, не смогла пройти на турнир, уступив Швеции в плей-офф отбора со счетом 1:3.

Турнирные таблицы ЧМ-2026

Группа A

№ Команда Игры В Н П Голы Разница мячей Очки 1. Чехия 0 0 0 0 0:0 0 0 2. Мексика 0 0 0 0 0:0 0 0 3. Южная Африка 0 0 0 0 0:0 0 0 4. Южная Корея 0 0 0 0 0:0 0 0

Группа B

№ Команда Игры В Н П Голы Разница мячей Очки 1. Швейцария 0 0 0 0 0:0 0 0 2. Босния и Герцеговина 0 0 0 0 0:0 0 0 3. Канада 0 0 0 0 0:0 0 0 4. Катар 0 0 0 0 0:0 0 0

Группа C

№ Команда Игры В Н П Голы Разница мячей Очки 1. Шотландия 0 0 0 0 0:0 0 0 2. Бразилия 0 0 0 0 0:0 0 0 3. Гаити 0 0 0 0 0:0 0 0 4. Марокко 0 0 0 0 0:0 0 0

Группа D

№ Команда Игры В Н П Голы Разница мячей Очки 1. Турция 0 0 0 0 0:0 0 0 2. Парагвай 0 0 0 0 0:0 0 0 3. США 0 0 0 0 0:0 0 0 4. Австралия 0 0 0 0 0:0 0 0

Группа E

№ Команда Игры В Н П Голы Разница мячей Очки 1. Германия 0 0 0 0 0:0 0 0 2. Эквадор 0 0 0 0 0:0 0 0 3. Кот-д'Ивуар 0 0 0 0 0:0 0 0 4. Кюрасао 0 0 0 0 0:0 0 0

Группа F

№ Команда Игры В Н П Голы Разница мячей Очки 1. Швеция 0 0 0 0 0:0 0 0 2. Нидерланды 0 0 0 0 0:0 0 0 3. Тунис 0 0 0 0 0:0 0 0 4. Япония 0 0 0 0 0:0 0 0

Группа G

№ Команда Игры В Н П Голы Разница мячей Очки 1. Бельгия 0 0 0 0 0:0 0 0 2. Египет 0 0 0 0 0:0 0 0 3. Иран 0 0 0 0 0:0 0 0 4. Новая Зеландия 0 0 0 0 0:0 0 0

Группа H

№ Команда Игры В Н П Голы Разница мячей Очки 1. Испания 0 0 0 0 0:0 0 0 2. Уругвай 0 0 0 0 0:0 0 0 3. Кабо-Верде 0 0 0 0 0:0 0 0 4. Саудовская Аравия 0 0 0 0 0:0 0 0

Группа I

№ Команда Игры В Н П Голы Разница мячей Очки 1. Франция 0 0 0 0 0:0 0 0 2. Норвегия 0 0 0 0 0:0 0 0 3. Сенегал 0 0 0 0 0:0 0 0 4. Ирак 0 0 0 0 0:0 0 0

Группа J

№ Команда Игры В Н П Голы Разница мячей Очки 1. Австрия 0 0 0 0 0:0 0 0 2. Аргентина 0 0 0 0 0:0 0 0 3. Алжир 0 0 0 0 0:0 0 0 4. Иордания 0 0 0 0 0:0 0 0

Группа К

№ Команда Игры В Н П Голы Разница мячей Очки 1. Португалия 0 0 0 0 0:0 0 0 2. Колумбия 0 0 0 0 0:0 0 0 3. ДР Конго 0 0 0 0 0:0 0 0 4. Узбекистан 0 0 0 0 0:0 0 0

Группа L

№ Команда Игры В Н П Голы Разница мячей Очки 1. Хорватия 0 0 0 0 0:0 0 0 2. Англия 0 0 0 0 0:0 0 0 3. Гана 0 0 0 0 0:0 0 0 4. Панама 0 0 0 0 0:0 0 0

Группа команд, занявших 3-и места