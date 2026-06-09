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Sport News 24 Футбол Чемпионат мира по футболу-2026 – турнирная таблица
9 июня, 15:40
29

Чемпионат мира по футболу-2026 – турнирная таблица

Александра Власова

Чемпионат мира-2026, которого многие ждут с нетерпением, обещает быть чрезвычайно увлекательным. В турнире будут соревноваться команды из разных уголков мира, поэтому будет интересно наблюдать, кто одержит победу.

Этот Мундиаль станет историческим: впервые финальная часть примет 48 сборных вместо привычных 32, которые разделены на 12 групп по 4 команды. Подробности турнирной таблицы можно будет узнать на 24 Канале.

Смотрите также Календарь чемпионата мира-2026: дата и расписание всех матчей 

Что известно о чемпионате мира – 2026?

Чемпионат мира по футболу 2026 года станет 23-м Мундиалем и состоится с 11 июня по 19 июля.

В плей-офф (1/16 финала) попадут по две сильнейшие команды из каждой группы, а также 8 лучших сборных, занявших третье место. Всего турнир продлится 39 дней и будет включать 104 матча, что делает его самым длинным чемпионатом мира в истории.

На ЧМ-2026 дебютируют четыре сборные: Кабо-Верде, Кюрасао, Иордания и Узбекистан. Сборная Украины, к сожалению, не смогла пройти на турнир, уступив Швеции в плей-офф отбора со счетом 1:3.

Турнирные таблицы ЧМ-2026

Группа A

Команда

Игры

В

Н

П

Голы

Разница мячей

Очки

1.

Чехия

0

0

0

0

0:0

0

0

2.

Мексика

0

0

0

0

0:0

0

0

3.

Южная Африка

0

0

0

0

0:0

0

0

4.

Южная Корея

0

0

0

0

0:0

0

0

Группа B

Команда

Игры

В

Н

П

Голы

Разница мячей

Очки

1.

Швейцария

0

0

0

0

0:0

0

0

2.

Босния и Герцеговина

0

0

0

0

0:0

0

0

3.

Канада

0

0

0

0

0:0

0

0

4.

Катар

0

0

0

0

0:0

0

0

Группа C

Команда

Игры

В

Н

П

Голы

Разница мячей

Очки

1.

Шотландия

0

0

0

0

0:0

0

0

2.

Бразилия

0

0

0

0

0:0

0

0

3.

Гаити

0

0

0

0

0:0

0

0

4.

Марокко

0

0

0

0

0:0

0

0

Группа D

Команда

Игры

В

Н

П

Голы

Разница мячей

Очки

1.

Турция

0

0

0

0

0:0

0

0

2.

Парагвай

0

0

0

0

0:0

0

0

3.

США

0

0

0

0

0:0

0

0

4.

Австралия

0

0

0

0

0:0

0

0

 

Группа E

Команда

Игры

В

Н

П

Голы

Разница мячей

Очки

1.

Германия

0

0

0

0

0:0

0

0

2.

Эквадор

0

0

0

0

0:0

0

0

3.

Кот-д'Ивуар

0

0

0

0

0:0

0

0

4.

Кюрасао

0

0

0

0

0:0

0

0

Группа F

Команда

Игры

В

Н

П

Голы

Разница мячей

Очки

1.

Швеция

0

0

0

0

0:0

0

0

2.

Нидерланды

0

0

0

0

0:0

0

0

3.

Тунис

0

0

0

0

0:0

0

0

4.

Япония

0

0

0

0

0:0

0

0

Группа G

Команда

Игры

В

Н

П

Голы

Разница мячей

Очки

1.

Бельгия

0

0

0

0

0:0

0

0

2.

Египет

0

0

0

0

0:0

0

0

3.

Иран

0

0

0

0

0:0

0

0

4.

Новая Зеландия

0

0

0

0

0:0

0

0

Группа H

Команда

Игры

В

Н

П

Голы

Разница мячей

Очки

1.

Испания

0

0

0

0

0:0

0

0

2.

Уругвай

0

0

0

0

0:0

0

0

3.

Кабо-Верде

0

0

0

0

0:0

0

0

4.

Саудовская Аравия

0

0

0

0

0:0

0

0

Группа I

Команда

Игры

В

Н

П

Голы

Разница мячей

Очки

1.

Франция

0

0

0

0

0:0

0

0

2.

Норвегия

0

0

0

0

0:0

0

0

3.

Сенегал

0

0

0

0

0:0

0

0

4.

Ирак

0

0

0

0

0:0

0

0

Группа J

Команда

Игры

В

Н

П

Голы

Разница мячей

Очки

1.

Австрия

0

0

0

0

0:0

0

0

2.

Аргентина

0

0

0

0

0:0

0

0

3.

Алжир

0

0

0

0

0:0

0

0

4.

Иордания

0

0

0

0

0:0

0

0

Группа К

Команда

Игры

В

Н

П

Голы

Разница мячей

Очки

1.

Португалия

0

0

0

0

0:0

0

0

2.

Колумбия

0

0

0

0

0:0

0

0

3.

ДР Конго

0

0

0

0

0:0

0

0

4.

Узбекистан

0

0

0

0

0:0

0

0

Группа L

Команда

Игры

В

Н

П

Голы

Разница мячей

Очки

1.

Хорватия

0

0

0

0

0:0

0

0

2.

Англия

0

0

0

0

0:0

0

0

3.

Гана

0

0

0

0

0:0

0

0

4.

Панама

0

0

0

0

0:0

0

0

Группа команд, занявших 3-и места

Команда

Игры

В

Н

П

Голы

Разница мячей

Очки

1.

США

0

0

0

0

0:0

0

0

2.

Канада

0

0

0

0

0:0

0

0

3.

Гаити

0

0

0

0

0:0

0

0

4.

Алжир

0

0

0

0

0:0

0

0

5.

Сенегал

0

0

0

0

0:0

0

0

6.

Гана

0

0

0

0

0:0

0

0

7.

Южная Африка

0

0

0

0

0:0

0

0

8.

Кабо-Верде

0

0

0

0

0:0

0

0

9.

Тунис

0

0

0

0

0:0

0

0

10.

Кот-д'Ивуар

0

0

0

0

0:0

0

0

11.

ДР Конго

0

0

0

0

0:0

0

0

12.

Иран

0

0

0

0

0:0

0

0

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