Сборная Украины на чемпионате мира-2025 по волейболу: расписание матчей и турнирная таблица
- Чемпионат мира по волейболу-2025 пройдет на Филиппинах с 12 по 28 сентября.
- Украина будет играть в группе F против Италии, Бельгии и Алжира.
- Это третье появление нашей команды на волейбольном Мундиале.
Волейбольная сборная Украины среди мужчин в третий раз в истории отобралась на Мундиаль. Прошлые разы нашей сборной удавалось попадать в топ-десятку команд турнира.
С 12 по 28 сентября на Филиппинах состоится чемпионат мира по волейболу среди мужчин. Участие в соревновании примут 32 команды со всего мира, сообщает 24 Канал.
По теме Не прыгнули выше головы: Украина уступила Канаде и не попала в финал Лиги наций
С кем будет играть Украина на чемпионате мира по волейболу?
Матчи турнира примут города Пасай и Кесон. Среди участников будет и сборная Украины. "Сине-желтые" имели четвертый самый высокий рейтинг среди команд, которые не преодолели квалификацию.
Для Украины это будет лишь третье участие на волейбольном Мундиале. В 1998 году наша команда заняла десятое место, тогда как в 2022-м добралась до четвертьфинала. Теперь же нашими соперниками по группе станут Италия, Бельгия и Алжир.
На групповой стадии все свои матчи "сине-желтые" проведут в Кэсоне. В 1/8 финала попадут две лучшие команды квартета. В случае успешного прохода нашим первым соперником станет одна из сборных группы С – Франция, Аргентина, Финляндия, Южная Корея.
СОСТАВ СБОРНОЙ УКРАИНЫ НА ЧЕМПИОНАТ МИРА:
Виталий Щитков (Эпицентр-Подоляны)
Юрий Синица (Спортинг)
Даниил Урывкин (Эпицентр-Подоляны)
Василий Тупчий (Барком-Кажаны)
Максим Дрозд (Эпицентр-Подоляне)
Юрий Семенюк (Варшава)
Александр Коваль (Эпицентр-Подоляны)
Валерий Тодуа (Бенфика)
Тимофей Полуян (Милон)
Евгений Кисилюк (Рапид)
Дмитрий Янчук (Панатинаикос)
Илья Ковалев (Барком-Кажаны)
Ярослав Пампушко (Барком-Кажаны)
Александр Бойко (Эпицентр-Подоляны)
Где смотреть ЧМ по волейболу?
Матчи волейбольного чемпионата мира-2025 среди мужчин будут вживую показаны в Украине. Официальным транслятором соревнования является Общественное, которое будет освещать события турнира на своих платформах.
Прямая трансляция матчей чемпионата мира по волейболу будет доступна на канале "Суспільне Спорт", а также региональных каналах Суспільного. Также игры вживую можно будет посмотреть на ОТТ-платформе Megogo, которая транслирует у себя "Суспільне Спорт".
Турнирная таблица группы F
|
МЕСТО
|
КОМАНДА
|
В
|
П
|
СЕТИ
|
БАЛЛЫ
|
ОЧКИ
|
1
|
Италия
|
0
|
0
|
0-0
|
0-0
|
0
|
2
|
Украина
|
0
|
0
|
0-0
|
0-0
|
0
|
3
|
Бельгия
|
0
|
0
|
0-0
|
0-0
|
0
|
4
|
Алжир
|
0
|
0
|
0-0
|
0-0
|
0
Расписание матчей сборной Украины на ЧМ-2025:
- 14 сентября, 09:00 (групповая стадия). Украина – Бельгия
- 16 сентября, 09:00 (групповая стадия). Украина – Алжир
- 18 сентября, 16:30 (групповая стадия). Италия – Украина