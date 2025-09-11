Укр Рус
11 сентября, 07:00
3

Сборная Украины на чемпионате мира-2025 по волейболу: расписание матчей и турнирная таблица

Анатолий Дерека
Основные тезисы
  • Чемпионат мира по волейболу-2025 пройдет на Филиппинах с 12 по 28 сентября.
  • Украина будет играть в группе F против Италии, Бельгии и Алжира.
  • Это третье появление нашей команды на волейбольном Мундиале.

Волейбольная сборная Украины среди мужчин в третий раз в истории отобралась на Мундиаль. Прошлые разы нашей сборной удавалось попадать в топ-десятку команд турнира.

С 12 по 28 сентября на Филиппинах состоится чемпионат мира по волейболу среди мужчин. Участие в соревновании примут 32 команды со всего мира, сообщает 24 Канал.

С кем будет играть Украина на чемпионате мира по волейболу?

Матчи турнира примут города Пасай и Кесон. Среди участников будет и сборная Украины. "Сине-желтые" имели четвертый самый высокий рейтинг среди команд, которые не преодолели квалификацию.

Для Украины это будет лишь третье участие на волейбольном Мундиале. В 1998 году наша команда заняла десятое место, тогда как в 2022-м добралась до четвертьфинала. Теперь же нашими соперниками по группе станут Италия, Бельгия и Алжир.

На групповой стадии все свои матчи "сине-желтые" проведут в Кэсоне. В 1/8 финала попадут две лучшие команды квартета. В случае успешного прохода нашим первым соперником станет одна из сборных группы С – Франция, Аргентина, Финляндия, Южная Корея.

СОСТАВ СБОРНОЙ УКРАИНЫ НА ЧЕМПИОНАТ МИРА:

Виталий Щитков (Эпицентр-Подоляны)
Юрий Синица (Спортинг)
Даниил Урывкин (Эпицентр-Подоляны)
Василий Тупчий (Барком-Кажаны)
Максим Дрозд (Эпицентр-Подоляне)
Юрий Семенюк (Варшава)
Александр Коваль (Эпицентр-Подоляны)
Валерий Тодуа (Бенфика)
Тимофей Полуян (Милон)
Евгений Кисилюк (Рапид)
Дмитрий Янчук (Панатинаикос)
Илья Ковалев (Барком-Кажаны)
Ярослав Пампушко (Барком-Кажаны)
Александр Бойко (Эпицентр-Подоляны)

Где смотреть ЧМ по волейболу?

Матчи волейбольного чемпионата мира-2025 среди мужчин будут вживую показаны в Украине. Официальным транслятором соревнования является Общественное, которое будет освещать события турнира на своих платформах.

Прямая трансляция матчей чемпионата мира по волейболу будет доступна на канале "Суспільне Спорт", а также региональных каналах Суспільного. Также игры вживую можно будет посмотреть на ОТТ-платформе Megogo, которая транслирует у себя "Суспільне Спорт".

Турнирная таблица группы F

МЕСТО

КОМАНДА

В

П

СЕТИ

БАЛЛЫ

ОЧКИ

1

Италия

0

0

0-0

0-0

0

2

Украина

0

0

0-0

0-0

0

3

Бельгия

0

0

0-0

0-0

0

4

Алжир

0

0

0-0

0-0

0

Расписание матчей сборной Украины на ЧМ-2025:

  • 14 сентября, 09:00 (групповая стадия). Украина – Бельгия
  • 16 сентября, 09:00 (групповая стадия). Украина – Алжир
  • 18 сентября, 16:30 (групповая стадия). Италия – Украина