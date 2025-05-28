Ворскла и Металлист 1925 на грани провала: прогноз на матчи плей-офф за право играть в УПЛ

Состав команд элитного дивизиона чемпионата Украины на сезон 2025-2026 остается неполным. Два места в топ-лиге определятся после стыковых матчей.

Чемпионат Украины 2024-2025 подошел к завершению. Киевское Динамо оформило чемпионство, тогда как Ингулец и Черноморец вылетели в Первую лигу, сообщает 24 Канал.

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Бой за два места "под солнцем"

Тем временем определились 14 из 16-ти команд, которые будут играть в УПЛ в следующем сезоне. Из Первой лиги напрямую повысились Эпицентр и СК Полтава. Еще два вакантных места будут разыграны в стыковых матчах:

Кудривка (4 место Первой лиги) – Ворскла (13 место УПЛ)

(4 место Первой лиги) – (13 место УПЛ) Левый Берег (14 место УПЛ) – Металлист 1925 (3 место Первой лиги)

Кудривка имеет шанс дебютировать в элитном дивизионе. Что же касается Металлиста 1925, то команда имеет шанс вернуться в УПЛ спустя год после вылета.

А вот Ворскла может покинуть "элиту" впервые аж за 30 лет. Начиная с сезона 1996-1997, "зелено-белые" неизменно играли на высшем уровне. Первые встречи пройдут 29 мая, тогда как ответные матчи – 1 июня.

Прогноз Favbet

Впрочем, полтавская команда является явным фаворитом в противостоянии с Кудривкой. Коэффициент на то, что Ворскла сохранит место в УПЛ, составляет 1,11, тогда как промоушн Кудривки оценивается в 6,50.

Первая игра между командами пройдет в Киеве на "Оболонь-Арене", ведь Кудривка не может принимать соперников в своем поселке на Черниговщине. Что же касается котировок Favbet на первый матч, то они следующие:

победа Кудривки – 5,30

ничья – 3,30

победа Ворсклы – 1,81

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Во второй паре интриги будет побольше. Левый Берег показал себя боевой единицей в УПЛ, однако кадровый подбор Металлиста 1925 делает именно их фаворитами. Повышение харьковчан в классе оценивается в 1,65, тогда как невылет "аистов" – в 2,23.

Интересно, что оба матча пройдут в Киеве на "Арене Левый Берег", ведь Металлист 1925 не имеет возможности играть в Харькове. При этом именно в первой игре команд немного больше шансов дают столичной команде: