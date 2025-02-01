УПЛ опубликовала календарь чемпионата Украины 2025-2026: когда Динамо и Шахтер сыграют между собой

Элитный дивизион чемпионата Украины начнет новый турнир уже через месяц. Дончане пожалуют в гости к абсолютному дебютанту УПЛ, тогда как киевляне начнут свой путь в Ровно.

В конце мая подошел к завершению 34-ый розыгрыш чемпионата Украины по футболу. А уже в августе начнется следующий сезон в Премьер-лиге, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт УПЛ.

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Календарь УПЛ 2025-2026

Тем временем УПЛ обнародовала календарь на сезон 2025-2026. Первый тур пройдет 2-3 августа. Центральная игра стартового уик-энда пройдет во Львове между Карпатами и Полесьем.

Зато Динамо начинает чемпионат гостевой игрой с Вересом, а Шахтер – выездом к дебютанту УПЛ Эпицентру. Интересно, что после 3 тура в чемпионате Украины состоится пауза на две недели. Дирекция турнира решила не проводить матчи на День независимости.

Расписание первого тура УПЛ 2025-2026:

Верес – Динамо

Эпицентр – Шахтер

Карпаты – Полесье

Кудривка – Александрия

Заря – ЛНЗ

Колос – Кривбасс

Рух – Полтава

Металлист 1925 – Оболонь

С полным календарем УПЛ сезона 2025-2026 можно ознакомиться на сайте организации. В целом же в 2025 году пройдет 16 туров УПЛ, центральной встречей первого круга должен стать матч 11-го тура между Шахтером и Динамо на поле первых. Ориентировочная дата – 1 ноября.

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Вторая битва между киевлянами и дончанами пройдет в Киеве 2-3 мая 2026 года. Последний тур УПЛ пройдет 29 мая, за две недели до старта чемпионата мира-2026 в США, Мексике и Канаде.

Напомним, что чемпионом прошлого сезона УПЛ стало киевское Динамо. Команда Александра Шовковского прошла всю дистанцию без поражений и опередила ближайшего оппонента Александрию на три балла.