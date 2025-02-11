Турнир будет разбит на девять соревновательных дней. В его программу войдут 12 гонок, а первой из них станет смешанная эстафета.

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Кто представит Украину

Тренерский штаб сборной Украины определился с составом команды на этот старт, сообщает 24 Канал со ссылкой на IBU. К сожалению, гонку пропустит Юлия Джима, которая переболела на этапе Кубка мира в Антхоль-Антерсельве и не успела полностью восстановиться.

Первой среди украинцев на трассе появится Ирина Петренко, далее будут выступать Кристина Дмитренко и Антон Дудченко. Финишером же станет лидер сборной Дмитрий Пидручный, который является неизменным участником смешанных эстафет на чемпионатах мира с 2015 года.

Справка. Гонка начнется в 15:30 по киевскому времени. Украина будет выступать под седьмым номером.

Напомним, что на ЧМ-2024 "сине-желтые" финишировали в смешанной эстафете на седьмой позиции. Победителем тогда стала Франция, "серебро" завоевала Норвегия, а "бронзу" – Швеция.