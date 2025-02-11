Турнір буде розбитий на дев'ять змагальних днів. До його програми ввійдуть 12 гонок, а першою з них стане змішана естафета.

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Хто представить Україну

Тренерський штаб збірної України визначився зі складом команди на цей старт, повідомляє 24 Канал із посиланням на IBU. На жаль, гонку пропустить Юлія Джима, яка перехворіла на етапі Кубка світу в Антголь-Антерсельві та не встигла повністю відновитися.

Першою серед українців на трасі з'явиться Ірина Петренко, далі виступатимуть Христина Дмитренко та Антон Дудченко. Фінішером же стане лідер збірної Дмитро Підручний, який є незмінним учасником змішаних естафет на чемпіонатах світу з 2015 року.

Довідка. Гонка розпочнеться о 15:30 за київським часом. Україна буде виступати під сьомим номером.

Нагадаємо, що на ЧС-2024 "синьо-жовті" фінішували у змішаній естафеті на сьомій позиції. Переможцем тоді стала Франція, "срібло" здобула Норвегія, а "бронзу" – Швеція.