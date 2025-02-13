Возвращение Джимы: состав сборной Украины на женский спринт в Ленцерхайде
Чемпионат мира-2025 по биатлону в Швейцарии набирает обороты. Второй соревновательный день будет представлен женским спринтом.
Завтра, 14 февраля, состоится женский спринт в рамках ЧМ-2025 по биатлону в Ленцерхайде. Стало известно, кто представит Украину на гонках, сообщает 24 канал со ссылкой на Украинский биатлон.
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Кто будет представлять Украину
Тренерский штаб сборной Украины определил состав команды на женский спринт в Ленцерхайде. "Сине-желтых" будут представлять четыре биатлонистки.
В состав возвращается Юлия Джима. Спортсменка восстановилась от болезни и готова к участию в гонках. Елена Огородная впервые в карьере выступит на соревнованиях уровня континентального первенства.
Также Украину будут представлять Кристина Дмитренко и Ирина Петренко. Спринт пропустит Анастасия Меркушина. Биатлонистка сможет начать выступления на ЧМ-2025 только после индивидуальной гонки – не ранее 18 февраля.
Состав сборной Украины на женский спринт:
- 18. Юлия Джима
- 19. Кристина Дмитренко
- 53. Елена Городна
- 74. Ирина Петренко
Напомним, что женский спринт в швейцарском Ленцерхайде начнется в 16:05 по киевскому времени.