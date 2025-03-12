Попала ли в список Магучих: определился состав сборной Украины на ЧМ-2025 по легкой атлетике

Сборная Украины по легкой атлетике выступит на чемпионате мира-2025 по легкой атлетике в помещении. В состав команды попали два действующих чемпиона Европы.

На чемпионат мира-2025 по легкой атлетике в помещении от Украины заявили семь спортсменов. Они будут соревноваться в четырех дисциплинах, пишет 24 Канал со ссылкой на World Athletics.

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Украина поедет на ЧМ-2025 сильнейшим составом

На чемпионате мира в китайском Нанкине будут выступать триумфаторы Евро-2025 в помещении Ярослава Магучих и Олег Дорощук. Поэтому есть все надежды на удачное выступление "сине-желтых".

Состав сборной Украины на ЧМ-2025 в помещении

Прыжки в высоту, женщины: Ярослава Магучих, Екатерина Табашник

Прыжки в высоту, мужчины: Олег Дорощук, Дмитрий Никитин

Тройной прыжок, женщины: Мария Синей

Пятиборье, женщины: Юлия Лобан

Бег на 60 м с барьерами: Анна Плотицына

Отметим, что Ярослава Магучих едет в Китай в статусе вице-чемпионки мира. На предыдущем турнире в Гразго-2024 днепрянка завоевала серебряную медаль. А вот в 2022 году Ярослава стала чемпионкой мира в помещении.

Чемпионат мира-2025 по легкой атлетике в помещении состоится в китайском Нанкине. Соревнования продлятся с 21 по 23 марта.