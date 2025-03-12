На чемпіонат світу-2025 з легкої атлетики у приміщенні від України заявили сім спортсменів. Вони змагатимуться у чотирьох дисциплінах, пише 24 Канал з посиланням на World Athletics.

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Україна поїде на ЧС-2025 найсильнішим складом

На чемпіонаті світу в китайському Нанкіні виступатимуть тріумфатори Євро-2025 у приміщенні Ярослава Магучіх та Олег Дорощук. Тож є усі сподівання на вдалий виступ "синьо-жовтих".

Склад збірної України на ЧС-2025 у приміщенні

Стрибки у висоту, жінки: Ярослава Магучіх, Катерина Табашник

Стрибки у висоту, чоловіки: Олег Дорощук, Дмитро Нікітін

Потрійний стрибок, жінки: Марія Сіней

П'ятиборство, жінки: Юлія Лобан

Біг на 60 м з бар'єрами: Анна Плотіцина

Зазначимо, що Ярослава Магучіх їде до Китаю у статусі віцечемпіонки світу. На попередньому турнірі у Гразго-2024 дніпрянка здобула срібну медаль. А от у 2022 році Ярослава стала чемпіонкою світу у приміщенні.

Чемпіонат світу-2025 з легкої атлетики у приміщенні відбудеться в китайському Нанкіні. Змагання триватимуть з 21 по 23 березня.