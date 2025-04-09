На турнире в Баку примут участие 32 команды. Сборная Украины на групповой стадии встретится с командами Англии, Турции и Венгрии, пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Федерации минифутбола Украины.

К теме Сборная Украины узнала соперников по группе на ЧМ-2025 по мини-футболу

Даты матчей сборной Украины по мини-футболу на ЧМ-2025

В первом туре "сине-желтые" встретятся со сборной Англии. Этот матч состоится 21 мая. Следующим соперником украинцев станет команда Турции (23 мая).

В последнем туре группового раунда Украина сыграет против бронзового призера ЧМ-2023 сборной Венгрии (25 мая).

Расписание матчей сборной Украины на ЧМ-2025 по мини-футболу

21.05. Украина – Англия (начало матча в 12:00)

– Англия (начало матча в 12:00) 23.05. Украина – Турция (18:30)

– Турция (18:30) 25.05. Венгрия – Украина (15:30)

Календарь матчей Мундиаля-2025 / фото Всемирной федерации по мини-футболу

Отметим, что групповой этап продлится с 21 по 26 мая. В стадию плей-офф квалифицируются победители восьми групп, а также команды, занявшие вторые места.

Справка. Чемпионат мира по мини-футболу проводится каждые два года, начиная с 2015 года. Сборная Украины в третий раз примет участие в Мундиале. Наивысшим достижением "сине-желтых" был выход в четвертьфинал на ЧМ-2019.

Первые матчи 1/8 финала состоятся 27 и 28 мая. Четвертьфиналы запланированы на 29 мая. Участники финала определятся 30 мая.

Решающий матч за золотые награды состоится 1 июня и начнется в 19:00 по Киеву. В этот же день определится обладатель бронзовой награды.