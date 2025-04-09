На турнірі в Баку візьмуть участь 32 команди. Збірна України на груповій стадії зустрінеться з командами Англії, Туреччини та Угорщини, пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу Федерації мініфутболу України.

До теми Збірна України дізналася суперників по групі на ЧС-2025 з мініфутболу

Дати матчів збірної України з мініфутболу на ЧС-2025

У першому турі "синьо-жовті" зустрінуться зі збірною Англії. Цей матч відбудеться 21 травня. Наступним суперником українців стане команда Туреччини (23 травня).

В останньому турі групового раунду Україна зіграє проти бронзового призера ЧС-2023 збірної Угорщини (25 травня).

Розклад матчів збірної України на ЧС-2025 з мініфутболу

21.05. Україна – Англія (Початок матчу о 12:00)

– Англія (Початок матчу о 12:00) 23.05. Україна – Туреччина (18:30)

– Туреччина (18:30) 25.05. Угорщина – Україна (15:30)

Календар матчів Мундіалю-2025 / фото Всесвітньої федерації з мініфутболу

Зазначимо, що груповий етап триватиме з 21 по 26 травня. До стадії плей-оф кваліфікуються переможці восьми груп, а також команди, що посядуть другі місця.

Довідка. Чемпіонат світу з мініфутболу проводиться кожні два роки, починаючи з 2015 року. Збірна України втретє візьме участь в Мундіалі. Найвищим досягненням "синьо-жовтих" був вихід у чвертьфінал на ЧС-2019.

Перші матчі 1/8 фіналу відбудуться 27 та 28 травня. Чвертьфінали заплановані на 29 травня. Учасники фіналу визначаться 30 травня.

Вирішальний матч за золоті нагороди відбудеться 1 червня та розпочнеться о 19:00 за Києвом. У цей же день визначиться володар бронзової нагороди.