Трамп пригрозил отобрать у "опасных городов" матчи ЧМ-2026: как реагирует ФИФА
- Президент США Дональд Трамп пригрозил перенести матчи ЧМ-2026 из "опасных городов" США, если посчитает это необходимым для безопасности турнира.
- ФИФА пока не предоставила официальный ответ на заявление Трампа, хотя именно эта организация должна определять города, где состоятся матчи.
Президент США Дональд Трамп сделал громкое заявление относительно проведения чемпионата мира 2026 по футболу. Политик решил сам определять города, в которых будут проходить матчи Мундиаля.
Чемпионат мира-2026 впервые в истории будут принимать три страны: США, Мексика и Канада. В Соединенных Штатах матчи будут проходить в 11 городах, пишет 24 Канал со ссылкой на The Athletic.
Читайте также Украина рекордно низко упала в рейтинге ФИФА во времена Реброва: на каком месте сборная
Почему Трамп собирается переносить матчи?
Недавно в Белом доме состоялось мероприятие, посвященное предстоящему чемпионату мира по футболу. Во время общения с журналистами Дональд Трамп сообщил, что не исключает возможность переноса матчей из одних городов в другие.
Мы сделаем так, чтобы турнир был очень безопасным. Но если я сочту, что какой-то город опасен, мы перенесем матчи. Если какой-либо город может стать даже немного опасным для чемпионата мира или Олимпиады-2028, мы этого не позволим. Мы изменим локацию. Но я надеюсь, что этого не произойдет,
– заявил Трамп.
Президент США не сообщил, в чем заключается опасность. Журналисты поинтересовались у Трампа, не связано ли это с протестами в Сиэтле и Сан-Франциско, вызванные мигрантской политикой действующей администрации.
"Они руководствуются радикальными левыми сумасшедшими, которые не знают, что делают. Мы позаботимся о безопасности", – ответил Трамп.
Пока отсутствует официальный ответ ФИФА по этому вопросу. Очевидно что футбольная организация должна определять города, где будут проходить матчи ЧМ-2026.
Какие города в США будут принимать матчи ЧМ-2026?
- Чемпионат мира по футболу стартует 11 июня. Турнир продлится до 19 июля, когда состоится финал Мундиаля.
- В США матчи будут принимать 11 городов – Сиэтл, Нью-Джерси, Бостон, Майами, Хьюстон, Канзас-Сити, Лос-Анджелес, Филадельфия, Атланта, Сан-Франциско и Даллас.
- Сиэтл будет принимать шесть матчей: четыре поединка группового этапа, а также встречи 1/32 и 1/16 финала.
- В Сан-Франциско, а точнее в Санта-Кларе (40 километров от Сан-Францско – 24 Канал) будут проходить пять матчей группового турнира и один в плей-офф.
Ранее сообщалось о турнире UFC, который состоится в следующем году на территории Белого дома. Дональд Трамп анонсировал присутствие 80 тысяч зрителей на бойцовском шоу.