Шевченко впервые прокомментировал результат жеребьевки ЧМ-2026
- Шевченко подчеркнул, что главная задача Украины – выйти на ЧМ-2026, несмотря на потенциальных соперников в группе F.
- Для выхода на чемпионат мира-2026 Украина сыграет в плей-офф, где встретится со Швецией, а в случае победы – с победителем пары Польша – Албания.
В Вашингтоне состоялась жеребьевка финальной части чемпионата мира. Официальную церемонию посетил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко.
После завершения жеребьевки Андрей Шевченко поделился мнением о потенциальных соперниках сборной Украины. Обладатель "Золотого мяча 2004" отметил главную задачу подопечных Сергея Реброва, сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспільне спорт.
К теме Результаты жеребьевки финальной части ЧМ-2026
Что сказал Шевченко о жеребьевке ЧМ-2026?
Бывший тренер сборной Украины отметил, что пока не стоит обращать внимания на возможных соперников по группе F. Первоочередным для Украины является выход на Мундиаль.
Главное ожидание – попасть из плей-офф на ЧМ. Надо готовиться к этим играм. Группа? Понятно, что команды все сильные. Но главная задача – выйти на чемпионат мира. Нам неважны сейчас эти соперники. Первая задача – попасть сюда. Затем будем готовиться, понимаем, какие команды. Они неплохие, очень хорошие, все умеют сейчас играть в футбол. Но главная задача – попасть на чемпионат мира,
– отметил Шевченко.
Добавим, что в случае выхода на чемпионат мира-2026 сборная Украины будет играть в группе F. Ее потенциальными соперниками будут команды Нидерландов, Японии и Туниса.
Как Украина выступала на чемпионатах мира?
За всю историю существования национальная сборная Украины однажды выступала на чемпионатах мира. В 2006 году подопечные Олега Блохина на стадионах Германии дошли до 1/4 финала, где уступили Италии со счетом 0:3.
Интересно, что на групповом этапе "сине-желтые" встретились со сборной Туниса – потенциальным соперником на ЧМ-2026. На Мундиале-2006 украинцы победили африканскую команду со счетом 1:0, а единственный гол с пенальти забил Андрей Шевченко.
Как Украине попасть на ЧМ-2026?
- Для выхода на чемпионат мира-2026 команде Реброва нужно преодолеть раунд плей-офф. В полуфинальном поединке, который состоится 26 марта, Украина сыграет со Швецией.
- В случае положительного результата "сине-желтые" встретятся с победителем второй полуфинальной пары Польша – Албания. Этот матч запланирован на 31 марта. Все поединки для Украины будут домашними.
- Отметим, что в рейтинге ФИФА сборная Украины занимает 28 место. Подопечные Реброва опустились на одну строчку по сравнению с предыдущим периодом.