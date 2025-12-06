Шевченко впервые прокомментировал результат жеребьевки ЧМ-2026

В Вашингтоне состоялась жеребьевка финальной части чемпионата мира. Официальную церемонию посетил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко.

После завершения жеребьевки Андрей Шевченко поделился мнением о потенциальных соперниках сборной Украины. Обладатель "Золотого мяча 2004" отметил главную задачу подопечных Сергея Реброва, сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспільне спорт.

Что сказал Шевченко о жеребьевке ЧМ-2026?

Бывший тренер сборной Украины отметил, что пока не стоит обращать внимания на возможных соперников по группе F. Первоочередным для Украины является выход на Мундиаль.

Главное ожидание – попасть из плей-офф на ЧМ. Надо готовиться к этим играм. Группа? Понятно, что команды все сильные. Но главная задача – выйти на чемпионат мира. Нам неважны сейчас эти соперники. Первая задача – попасть сюда. Затем будем готовиться, понимаем, какие команды. Они неплохие, очень хорошие, все умеют сейчас играть в футбол. Но главная задача – попасть на чемпионат мира,

– отметил Шевченко.

Добавим, что в случае выхода на чемпионат мира-2026 сборная Украины будет играть в группе F. Ее потенциальными соперниками будут команды Нидерландов, Японии и Туниса.

Как Украина выступала на чемпионатах мира?

За всю историю существования национальная сборная Украины однажды выступала на чемпионатах мира. В 2006 году подопечные Олега Блохина на стадионах Германии дошли до 1/4 финала, где уступили Италии со счетом 0:3.

Интересно, что на групповом этапе "сине-желтые" встретились со сборной Туниса – потенциальным соперником на ЧМ-2026. На Мундиале-2006 украинцы победили африканскую команду со счетом 1:0, а единственный гол с пенальти забил Андрей Шевченко.

Как Украине попасть на ЧМ-2026?