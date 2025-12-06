Шевченко вперше прокоментував результат жеребкування ЧС-2026

У Вашингтоні відбулося жеребкування фінальної частини чемпіонату світу. Офіційну церемонію відвідав президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко.

Після завершення жеребкування Андрій Шевченко поділився думкою про потенційних суперників збірної України. Володар "Золотого м'яча 2004" наголосив на головному завданні підопічних Сергія Реброва, повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне спорт.

Що сказав Шевченко про жеребкування ЧС-2026?

Колишній тренер збірної України наголосив, що наразі не варто звертати уваги на можливих суперників по групі F. Першочерговим для України є вихід на Мундіаль.

Головне очікування – попасти з плей-оф на ЧС. Треба готуватися до цих ігор. Група? Зрозуміло, що команди усі сильні. Але головна задача – вийти на чемпіонат світу. Нам неважливі зараз ці суперники. Перша задача – попасти сюди. Потім будем готуватися, розуміємо, які команди. Вони непогані, дуже гарні, всі уміють зараз грати в футбол. Але головна задача – попасти на чемпіонат світу,

– зазначив Шевченко.

Додамо, що у разі виходу на чемпіонат світу-2026 збірна України гратиме у групі F. Її потенційними суперниками будуть команди Нідерландів, Японії та Тунісу.

Як Україна виступала на чемпіонатах світу?

За всю історію існування національна збірна України одного разу виступала на чемпіонатах світу. У 2006 році підопічні Олега Блохіна на стадіонах Німеччини дійшли до 1/4 фіналу, де поступилися Італії з рахунком 0:3.

Цікаво, що на груповому етапі "синьо-жовті" зустрілися зі збірною Тунісу – потенційним суперником на ЧС-2026. На Мундіалі-2006 українці перемогли африканську команду з рахунком 1:0, а єдиний гол з пенальті забив Андрій Шевченко.

Як Україні потрапити на ЧС-2026?