В ночь на 22 сентября состоялся бой за титул абсолютного чемпиона мира между Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа. Эй-Джей уступил оппоненту нокаутом.

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Что сказал Хирн о возможном бое

Промоутер отметил, что не был сторонником боя Джейка Пола против Майка Тайсона, но что это было за событие. Цифры были фантастические, пишет 24 канал со ссылкой на talkSPORT.

Он знает, как создавать заголовки. Но нужно быть осторожным, когда гонишься за большими деньгами и большими моментами. Если сделать неправильный выбор соперника – это уже не игра. Но если он хочет бросить вызов и выйти на бой против Энтони Джошуа – почему бы и нет?

– сказал Эдди Хирн.

Напомним, что после реванша с Александром Усиком ожидалось, что Тайсон Фьюри проведет бой с Энтони Джошуа. Однако 13 января "Цыганский король" объявил о завершении карьеры.