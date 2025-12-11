Нападающий, который стал лучшим опорником поколения: что известно о легенде Динамо Андрее Гусине

Андрей Гусин – один из тех спортсменов, при упоминании которого на лице всегда появляется улыбка. Он был очень светлым человеком и заметной фигурой в украинском футболе.

11 декабря он должен был бы праздновать свой 53-й день рождения, однако, к сожалению, раньше времени покинул этот мир. 24 Канал рассказывает о карьере футболиста и его трагической смерти.

Что известно о начале пути Гусина в футболе?

Андрей родился в семье спортсменов в Золочеве Львовской области. Его отец Леонид и мама Валентина были легкоатлетами, поэтому их сын также решил себя попробовать в спорте.

Он имел склонность ко многим видам спорта, но, в отличие от родителей, его главной страстью стал футбол. Гусин на юношеском уровне играл на позиции нападающего и начал профессиональную карьеру именно форвардом.

Андрей быстро заявил о себе во взрослом футболе. Уже в 19 лет он получил возможность заиграть на серьезном уровне, когда его пригласил Мирон Маркевич присоединиться к львовским Карпатам.

На тот момент в активе юноши было всего две игры в переходной лиге последнего чемпионата СССР за Карпаты из Каменки-Бугской и сезон в составе третьелигового Газовика из Комарного уже в первенстве Украины. Тренер разглядел в нем потенциал, его привлекли физические данные Андрея и умение играть головой.



Гусин в начале карьеры / Фото из соцсетей

Возможность дебютировать в элитном дивизионе Гусин получил во встрече четвертого тура чемпионата Украины-1992/1993 против тернопольской Нивы. Он заменил при счете 0:0 Ярослава Козака и стал героем матча, оформив дубль в ворота Дмитрия Тяпушкина, юноша принес "львам" победу 2:0.

Менее, чем через год после этого Андрей дебютировал и в сборной Украины. Он также появился на поле после перерыва и забил единственный гол "сине-желтых" в ворота Хорватии (1:3).

Его талант заметили и ведущие тренеры страны, включая Олега Базилевича и Валерия Лобановского. Поэтому переход в сильнейшую с отрывом команду страны в то время было лишь вопросом времени и это произошло уже после первого сезона в Карпатах. Андрея пригласили в Киев играть за Динамо.

Самый успешный этап в карьере Гусина

В составе "бело-синих" тогда выступали лучшие форварды страны. В конкурентах Гусина были Леоненко, Шевченко, Ребров, Скаченко, Джишкариани, Призетко, Самойлов.

Поэтому на старте он играл за Динамо-2. За первых два сезона Андрей забил 27 голов в 48 матчах, после чего его отдали в аренду в ЦСКА-Борисфен.

Там Гусин продолжил демонстрировать хорошую результативность и заинтересовал несколько иностранных клубов. Киевляне вроде бы были готовы отпустить игрока, но за него не дали 400 тысяч долларов, в которые оценили игрока "бело-синие".

Форвард, несмотря на свою результативность, не получал свой шанс в Динамо, пока его игру не увидел Валерий Лобановский во время одного из матчей Динамо-2. Главный тренер первой команды обсуждал со своими помощниками проблему опорного полузащитника, и обратил внимание на Андрея, который накануне был вынужденно переведен в среднюю линию.

А почему вы говорите, что у нас нет такого игрока? Вот он играет, готовый опорник по полю бегает, посмотрите,

– сказал Лобановский.

Тогда Гусин даже забил после сольного прохода через все поле и с тех пор все происходило очень быстро. Он завоевал авторитет в Динамо, закрепившись в основе, и вернулся в национальную сборную.



Гусин в матче против Реала / Фото ФК Динамо

В общем Андрей провел восемь сезонов в составе киевлян, став важной частью команды-звезды, которая доходила до полуфинала Лиги чемпионов и продолжала доминировать в Украине.

А в июне 2005 года Гусин забил свой самый известный гол, которым подарил настоящий праздник родной стране. В выездном матче против действующих чемпионов Европы Греции он отметился единственным взятием ворот. Тот мяч принес "сине-желтым" победу и стал важнейшим в выходе на ЧМ-2006 – пока единственное мировое первенство, куда квалифицировалась Украина.

В финальной части турнира Андрей стал самым возрастным игроком в заявке Олега Блохина. Он сыграл в каждом из пяти матчей и помог команде пробиться в четвертьфинал.

Что известно о завершающем этапе карьеры Гусина?

В 32 года полузащитник покинул киевское Динамо. Он выступал в Крыльях Советов, Сатурне и Химки, где впоследствии совмещал выступления с работой ассистента главного тренера.

В общем провел в России пять сезонов. После этого вернулся в Киев, где в 2010 – 2013 годах Гусин возглавлял Динамо-2.

Ему пророчили хорошую тренерскую карьеру. Однако, к сожалению, украинский футбол потерял перспективного специалиста 17 сентября 2014 года.



Гусин был тренером Динамо-2 / Фото киевского клуба

Что известно о смерти Гусина?

Андрей ушел в мир иной, когда ему был всего 41 год. Трагедия произошла на автодроме Чайка.

Гусин всегда любил скорость и занимался автоспортом, даже участвовал в соревнованиях. Впоследствии у него появилось новое хобби и он начал увлекаться мотокроссом.

Именно на мотоцикле Андрей и погиб. По словам очевидцев, он не рассчитал скорость и, не сумев вписаться в 90-градусный поворот, потерял управление.

На одном из виражей Гусин вылетел с сиденья и ударился об отбойник. Шансов выжить у бывшего футболиста не было, смерть наступила мгновенно.



Место трагической гибели Андрея Гусина / Фото KP.ua

К слову. У него осталась жена и трое детей. Два сына продолжили футбольный путь отца, но в конце концов не смогли достичь его уровня.

Отметим, что эта трагическая смерть стала третьей за полтора месяца в динамовской семье. До этого погиб также 41-летний Валентин Белькевич, а впоследствии 56-летний Андрей Баль.

