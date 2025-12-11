Нападник, який став найкращим опорником покоління: що відомо про легенду Динамо Андрія Гусіна
- Андрій Гусін був талановитим футболістом, який почав кар'єру як нападник, але став відомим як опорний півзахисник у Динамо Київ, де грав вісім сезонів і досяг значних успіхів.
- Він загинув у 41-річному віці на автодромі Чайка, коли не зміг впоратися з керуванням мотоциклом; у нього залишилися дружина та троє дітей.
Андрій Гусін – один з тих спортсменів, при згадці якого на обличчі завжди з'являється посмішка. Він був дуже світлою людиною та помітною постаттю в українському футболі.
11 грудня він мав би святкувати свій 53-й день народження, проте, на жаль, завчасно залишив цей світ. 24 Канал розповідає про кар'єру футболіста та його трагічну смерть.
Що відомо про початок шляху Гусіна у футболі?
Андрій народився в родині спортсменів у Золочеві Львівської області. Його батько Леонід і мама Валентина були легкоатлетами, тож їх син також вирішив себе спробувати у спорті.
Він мав хист до багатьох видів спорту, але, на відміну від батьків, його головною пристрастю став футбол. Гусін на юнацькому рівні грав на позиції нападника й розпочав професійну кар'єру саме форвардом.
Андрій швидко заявив про себе у дорослому футболі. Вже у 19 років він отримав нагоду заграти на серйозному рівні, коли його запросив Мирон Маркевич долучитися до львівських Карпат.
На той момент в активі юнака було лише дві гри в перехідній лізі останнього чемпіонату СРСР за Карпати з Кам’янки-Бузької та сезон у складі третьолігового Газовика з Комарного вже у першості України. Тренер розгледів у ньому потенціал, його привабили фізичні дані Андрія та вміння грати головою.
Гусін на початку кар'єри / Фото з соцмереж
Нагоду дебютувати в елітному дивізіоні Гусін отримав у зустрічі четвертого туру чемпіонату України-1992/1993 проти тернопільської Ниви. Він замінив за рахунку 0:0 Ярослава Козака та став героєм матчу, оформивши дубль у ворота Дмитра Тяпушкіна, юнак приніс "левам" перемогу 2:0.
Менше, ніж через рік після цього Андрій дебютував й у збірній України. Він також з'явився на полі після перерви та забив єдиний гол "синьо-жовтих" у ворота Хорватії (1:3).
Його талант помітили й провідні тренери країни, включно з Олегом Базилевичем і Валерієм Лобановським. Тож перехід у найсильнішу з відривом команду країни на той час було лише питанням часу й це сталося вже після першого сезону в Карпатах. Андрія запросили в Київ грати за Динамо.
Найуспішніший етап у кар'єрі Гусіна
У складі "біло-синіх" тоді виступали найкращі форварди країни. У конкурентах Гусіна були Леоненко, Шевченко, Ребров, Скаченко, Джишкаріані, Призетко, Самойлов.
Тому на старті він грав за Динамо-2. За перших два сезони Андрій забив 27 голів у 48 матчах, після чого його віддали в оренду в ЦСКА-Борисфен.
Там Гусін продовжив демонструвати хорошу результативність і зацікавив декілька іноземних клубів. Кияни начебто були готові відпустити гравця, але за нього не дали 400 тисяч доларів, в які оцінили гравця "біло-сині".
Форвард, попри свою результативність, не отримував свій шанс у Динамо, доки його гру не побачив Валерій Лобановський під час одного з матчів Динамо-2. Головний тренер першої команди обговорював зі своїми помічниками проблему опорного півзахисника, і звернув увагу на Андрія, який напередодні був вимушено переведений у середню лінію.
А чому ви кажете, що в нас нема такого гравця? Ось він грає, готовий опорник по полю бігає, подивіться,
– сказав Лобановський.
Тоді Гусін навіть забив після сольного проходу через усе поле й з того часу все відбувалося дуже швидко. Він здобув авторитет у Динамо, закріпившись в основі, та повернувся в національну збірну.
Гусін у матчі проти Реала / Фото ФК Динамо
Загалом Андрій провів вісім сезонів у складі киян, ставши важливою частиною команди-зірки, яка доходила до півфіналу Ліги чемпіонів і продовжувала домінувати в Україні.
А в червні 2005 року Гусін забив свій найвідоміший гол, яким подарував справжнє свято рідній країні. У виїзному матчі проти чинних чемпіонів Європи Греції він відзначився єдиним взяттям воріт. Той м'яч приніс "синьо-жовтим" перемогу та став надважливим у виході на ЧС-2006 – поки єдину світову першість, куди кваліфікувалася Україна.
У фінальній частині турніру Андрій став найстаршим гравцем у заявці Олега Блохіна. Він зіграв у кожному з п'яти матчів і допоміг команді пробитися до чвертьфіналу.
Що відомо про завершальний етап кар'єри Гусіна?
У 32 роки півзахисник залишив київське Динамо. Він виступав у Крильях Совєтов, Сатурні та Хімкі, де згодом поєднував виступи з роботою асистента головного тренера.
Загалом провів у Росії п'ять сезонів. Після цього повернувся в Київ, де у 2010 – 2013 роках Гусін очолював Динамо-2.
Йому пророкували хорошу тренерську кар'єру. Проте, на жаль, український футбол втратив перспективного спеціаліста 17 вересня 2014 року.
Гусін був тренером Динамо-2 / Фото київського клубу
Що відомо про смерть Гусіна?
Андрій пішов у засвіти, коли йому був лише 41 рік. Трагедія сталася на автодромі Чайка.
Гусін завжди полюбляв швидкість та займався автоспортом, навіть брав участь у змаганнях. Згодом у нього з'явилося нове хобі й він почав захоплюватися мотокросом.
Саме на мотоциклі Андрій і загинув. За словами очевидців, він не розрахував швидкість і, не зумівши вписатися у 90-градусний поворот, втратив керування.
На одному з віражів Гусін вилетів з сидіння та вдарився об відбійник. Шансів вижити в колишнього футболіста не було, смерть наступила миттєво.
Місце трагічної загибелі Андрія Гусіна / Фото KP.ua
До слова. У нього залишилася дружина та троє дітей. Два сини продовжили футбольний шлях батька, але врешті-решт не змогли досягнути його рівня.
Зазначимо, що ця трагічна смерть стала третьою за півтора місяця в динамівській родині. До того загинув також 41-річний Валентин Белькевич, а згодом 56-річний Андрій Баль.
Що відомо про футбольну спадщину Гусіна?
Більшу частину кар'єри провів у складі Динамо. За киян провів 268 матчів, у яких відзначився 32 голами та 18 результативними передачами (дані Transfermarkt).
Загалом протягом кар'єри здобув 14 трофеїв. Зокрема, сім разів ставав чемпіоном України.
Був чвертьфіналістом чемпіонату світу. Всього за збірну України зіграв 71 матч, у яких забив дев'ять м'ячів.