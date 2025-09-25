Игорь Беланов является одним из трех украинцев, который получал "Золотой мяч". Он не так известен, как Олег Блохин или Андрей Шевченко, однако его вклад в исторические победы отечественного футбола сложно переоценить.

25 сентября выдающийся украинский футболист празднует свое 65-летие. 24 Канал вспоминает спортивный путь легендарного игрока, который получил "Золотой мяч-1986".

Что известно о первых шагах Беланова в футболе?

Игорь Беланов родился в Одессе, где и начал заниматься футболом. Он был самоучкой и познавал азы самой популярной в мире игры во дворе.

Будущая звезда киевского Динамо в юном возрасте не получил нормального футбольного образования, ведь в ДЮСШ Черноморец его не приняли. Тренеры не разглядели перспективы, поэтому он занимался в команде местного ЖЭКа.

Его мечта о футбольной карьере могла быть разрушена в подростковом возрасте. В 16 лет Игорь потерял отца, погибшего в автомобильной катастрофе и тяжело переживал эту потерю.

Чтобы помочь семье финансово Беланов был вынужден работать на стройке. Он выучился на каменщика-монтажника конструкций третьего разряда, но все же футбольный талант и тяга к этому виду спорта победили.

Где Беланов начинал карьеру?

Первым его клубом был одесский СКА, после которого футболист оказался в Черноморце. Беланов не поражал техникой, но делал разницу на поле благодаря своей феноменальной скорости.

Результаты тестов по бегу на 30 метров у Беланова были просто фантастическими. Он был одним из самых быстрых футболистов мира своего времени.

Своими выступлениями за клуб из родного города он привлек к себе внимание киевского Динамо. Его пригласили в столицу впервые в 1983 году, но тогда нападающий не согласился на переезд в Киев и продолжил развиваться в составе "моряков".

Как показало время, он не ошибся. В Одессе Игорь имел стабильную игровую практику и в сезоне-1984 забил 14 голов за одесситов. После этого зимой 1985 года он получил приглашение от легендарного Валерия Лобановского, которому отказать уже не смог.



Беланов и Лобановский / Фото ФК Динамо

Что известно о лучшем периоде в карьере Беланова?

В успех бывшего игрока Черноморца в Киеве мало кто верил, но амбициозный форвард быстро смог поразить своих скептиков. Он завоевал себе место в основном составе, а уже в 1986 году добыл самый престижный индивидуальный приз европейского футбола "Золотой мяч".

Игорь Беланов был важной частью команды-звезды, которую построил Валерий Лобановский. Динамо в том году стало победителем Кубка обладателей кубков, а сборная СССР дошла до 1/8 финала, где уступила Бельгии (3:4).

Несмотря на поражение, тот матч стал одним из лучших в карьере одессита. Он отметился хет-триком, став единственным советским игроком с тремя голами в одном матче финальной стадии чемпионатов мира.

В конце концов такой перформанс Игоря Беланова получил признание. Журналисты выбрали динамовца лучшим игроком континента, отдав за него 84 балла в голосовании за "Золотой мяч". Украинский нападающий тогда опередил англичанина Гарри Линекера (62) и испанца Эмилио Бутрагеньо (59).



Беланов с "Золотым мячом" / Фото ФК Динамо

К слову. Весной 2025 года Игорь Беланов в компании Олега Блохина и Андрея Шевченка принял участие в туре по Украине с "Золотыми мячами" легендарных футболистов.

Где играл Беланов после Динамо?

В 1989 году Игорь Беланов решил попробовать свои силы за рубежом. Он перешел в состав Боруссии Менхенгладбах, которая пыталась вернуться в когорту лучших команд Германии.

Украинец ярко дебютировал, но так и не смог стать важной частью команды. Со временем он поссорился с главным тренером и летом 1994 года Игоря Беланова продали в Айнтрахт Брауншвейг, который выступал во второй Бундеслиге.

За этот клуб форвард провел три с половиной сезона, откуда вернулся в Украину. Окончательно повесил бутсы на гвоздь в 1997 году, его последним клубом стал мариупольский Металлург.

Что известно о футбольном наследии Игоря Беланова?