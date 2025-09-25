Ігор Бєланов є одним з трьох українців, який отримував "Золотий м'яч". Він не такий відомий, як Олег Блохін чи Андрій Шевченко, проте його вклад в історичні перемоги вітчизняного футболу складно переоцінити.

25 вересня видатний український футболіст святкує своє 65-річчя. 24 Канал пригадує спортивний шлях легендарного гравця, який отримав "Золотий м'яч-1986".

Що відомо про перші кроки Бєланова у футболі?

Ігор Бєланов народився в Одесі, де й розпочав займатися футболом. Він був самоучкою та пізнавав ази найпопулярнішої у світі гри у дворі.

Майбутня зірка київського Динамо в юному віці не отримав нормальної футбольної освіти, адже в ДЮСШ Чорноморець його не прийняли. Тренери не розгледіли перспективи, тож він займався у команді місцевого ЖЕКу.

Його мрія про футбольну кар'єру могла бути зруйнована в підлітковому віці. В 16 років Ігор втратив батька, що загинув у автомобільній катастрофі та важко переживав цю втрату.

Щоб допомогти родині фінансово Бєланов був вимушений працювати на будівництві. Він вивчився на муляра-монтажника конструкцій третього розряду, але все ж таки футбольний талант і тяга до цього виду спорту перемогли.

Де Бєланов розпочинав кар'єру?

Першим його клубом був одеський СКА, після якого футболіст опинився в Чорноморці. Бєланов не вражав технікою, але робив різницю на полі завдяки своїй феноменальній швидкості.

Результати тестів з бігу на 30 метрів у Бєланова були просто фантастичними. Він був одним з найшвидших футболістів світу свого часу.

Своїми виступами за клуб з рідного міста він привернув до себе увагу київського Динамо. Його запросили до столиці вперше в 1983 році, але тоді нападник не погодився на переїзд до Києва та продовжив розвиватися у складі "моряків".

Як показав час, він не помилився. В Одесі Ігор мав стабільну ігрову практику й у сезоні-1984 забив 14 голів за одеситів. Після цього взимку 1985 року він отримав запрошення від легендарного Валерія Лобановського, якому відмовити вже не зміг.



Бєланов і Лобановський / Фото ФК Динамо

Що відомо про найкращий період у кар'єрі Бєланова?

В успіх колишнього гравця Чорноморця в Києві мало хто вірив, але амбітний форвард швидко зміг вразити своїх скептиків. Він виборов собі місце в основному складі, а вже в 1986 році здобув найпрестижніший індивідуальний приз європейського футболу "Золотий м'яч".

Ігор Бєланов був важливою частиною команди-зірки, яку побудував Валерій Лобановський. Динамо того року стало переможцем Кубка володарів кубків, а збірна СРСР дійшла до 1/8 фіналу, де поступилася Бельгії (3:4).

Попри поразку, той матч став одним з найкращих у кар'єрі одесита. Він відзначився хет-триком, ставши єдиним радянським гравцем із трьома голами в одному матчі фінальної стадії чемпіонатів світу.

Врешті-решт такий перформанс Ігоря Бєланова отримав визнання. Журналісти обрали динамівця найкращим гравцем континенту, віддавши за нього 84 бали в голосуванні за "Золотий м'яч". Український нападник тоді випередив англійця Гаррі Лінекера (62) та іспанця Еміліо Бутрагеньйо (59).



Бєланов з "Золотим м'ячем" / Фото ФК Динамо

До слова. Навесні 2025 року Ігор Бєланов у компанії Олега Блохіна й Андрія Шевченка взяв участь у турі Україною з "Золотими м'ячами" легендарних футболістів.

Де грав Бєланов після Динамо?

У 1989 році Ігор Бєланов вирішив спробувати свої сили за кордоном. Він перейшов до складу Боруссії Менхенгладбах, яка намагалася повернутися до когорти кращих команд Німеччини.

Українець яскраво дебютував, але так і не зміг стати важливою частиною команди. Згодом він посварився з головним тренером і влітку 1994 року Ігоря Бєланова продали в Айнтрахт Брауншвейг, який виступав у другій Бундеслізі.

За цей клуб форвард провів три з половиною сезони, звідки повернувся в Україну. Остаточно повісив бутси на цвях у 1997 році, його останнім клубом став маріупольський Металург.

