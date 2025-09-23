У Парижі визначився новий володар "Золотого м'яча". Найкращим гравцем 2025 року був визнаний зірковий нападник ПСЖ Усман Дембеле, повідомляє 24 Канал.

До теми "Переміг малюка з TikTok": як футбольна спільнота реагує на "Золотий м'яч" Дембеле

Хто не виграв "Золотий м'яч"?

Це була 69-та нагорода за всю історію від France Football. За цей час нагороду вигравали аж 47 різних футболістів, проте чимало легенд так і залишились без трофея.

Особливо прикро за зірок 50-80-х років з інших континентів, адже до 1995 року France Football видавав нагороду виключно європейцям. Саме тому без "Золотого м'яча" лишились Пеле чи Дієго Марадона.

24 Канал представляє рейтинг топ-10 найкращих футболістів, які ніколи не отримували "Золотий м'яч". В цей список включили лише представників Європи, які не були обмежені правилом від France Football.

10. Олівер Кан (Німеччина)



Олівер Кан був одним з найбільш харизматичних воротарів в історії / фото thesefootballtimes

Шалений кіпер Баварії став іконою воротарського цеху на стику століть. Олівер видавав круті перформанси в Лізі чемпіонів, вражав своєю харизмою та грою на лінії. Кан був близьким до "Золотого м'яча" у 2002-му, коли провів блискавичний чемпіонат світу. Проте дубль Роналдо у фіналі Мундіалю (не без помилки самого німця) схилив шальки терезів на користь бразильця.

9. Франк Райкаард (Нідерланди)



Райкаард був зіркою Барселони та Мілана / фото ФК Барселона

Франк був частиною фантастичного тріо нідерландців у 80-90-ті роки. Разом з Гуллітом та ван Бастеном вони запалювали ще й у Мілані та завжди були на високих позиціях в голосуваннях. Проте останні двоє вигравали "Золотий м'яч", а от Райкаард залишився без нього. Можливо, причина в його більш оборонній позиції. Але навіть при цьому Франк часто забивав та вирішував долі матчів.

8. Рауль Гонсалес (Іспанія)



Рауль запалював у Лізі чемпіонів у 00-і / фото Getty Images

Рауль – зразковий нападник початку XXI сторіччя. Іспанець був беззаперечним лідером Реала та його головним страйкером протягом десятиліття. Його гольове чуття допомагало клубу тричі виграти Лігу чемпіонів та взяти безліч трофеїв в Іспанії. Проте у збірній Іспанії Гонсалес не так запалював, а зірковий час збірної настав вже після нього.

7. Паоло Мальдіні (Італія)



Паоло Мальдіні був оплотом оборони Мілана / фото Sky Sports

Італієць є одним з найкращих захисників в історії футболу, якщо не найкращим. Мальдіні підкорював не тільки своєю вірністю Мілану, а ще і вмінням прекрасно обирати позицію та гризти землю заради клубу. Він допоміг "россонері" аж п'ять разів виграти Лігу чемпіонів, а також привів Італію до "срібла" на Мундіалі-1994..

6. Кіліан Мбаппе (Франція)



Мбаппе ще матиме змогу виграти "Золотий м'яч" / фото Getty Images

Можливо, побачити Мбаппе у цьому списку неочікувано та трохи завчасно. Однак у свої 26 Кіліан вже досяг більшого, ніж визнані майстри футболу. "Черепашка" впевнено став найкращим гравцем в історії ПСЖ та приніс йому багато трофеїв.

А його дебютний сезон в Реалі вийшов дуже результативним, хоч і без трофеїв. Але по-справжньому Кіліан запалював на чемпіонатах світу, вигравши "золото" у 2018-му та ставши топ-бомбардиром у 2022-му. В останньому фіналі йому навіть вдалось оформити хет-трик. До слова, до звання найкращого голеадора Мундіалів йому лишилось всього чотири м'ячі – 12 проти 16-ти у Клозе.

5. Тьєррі Анрі (Франція)



Тьєррі Анрі – один з найкращих нападників XXI сторіччя / фото Getty Images

Найкращим же нападником Франції у XXI сторіччі сміливо можна називати Тьєррі Анрі. Гравець став іконою Арсеналу та найкращим бомбардиром в його історії, а також допоміг збірній стати чемпіоном Європи та світу. Ба більше, Тьєррі аж чотири рази ставав топ-голеадором АПЛ та допомагав Арсеналу проходити сезон без поразок.

4. Андрес Іньєста (Іспанія)



Іньєста ледь не став найкращим гравцем 2012 року / фото Getty Images

Лідер центру поля культової Барселони Пепа Гвардіоли завжди був в тіні Ліонеля Мессі та Хаві Ернандеса. Тим не менше без Іньєсти каталонці були б не собою. Андрес вражав своїми асистами та створював моменти для того ж Мессі. А кульмінацією його досягнень став переможний гол у фіналі ЧС-2010.

3. Хаві Ернандес (Іспанія)



Хаві тричі був у топ-трійці голосування за "Золотий м'яч" / фото Getty Images

Визначити, хто з пари Хаві – Іньєста кращий, майже неможливо. Хаві грав дещо глибше за Андреса, проте навіть з цієї позиції "Маестро" віддавав не менше асистів. Його часто порівнюють із Андреа Пірло, але за кількістю трофеїв Хаві суттєво випередив італійця. Чотири Ліги чемпіонів, два чемпіонати Європи та Мундіаль-2010 – це заслуга Ернандеса в тому числі.

2. Джанлуїджі Буффон (Італія)



Буффона називають найкращим воротарем в історії / фото Getty Images

Буффона можна назвати ледь не найкращим воротарем світу за весь час. Зазвичай представники цього амплуа рідко займають високі місця в опитуваннях, тому у 2006-му нагороду віддали Каннаваро. Проте саме Буффона варто вважати головним героєм переможного Мундіалю в Німеччині. Також Джіджі запалював за Ювентус в Серії А, але так і не зміг дістатися трофею Ліги чемпіонів.

1. Ференц Пушкаш (Угорщина)



Ференц Пушкаш забивав велику кількість голів у середині XX сторіччя / фото faz.net

Задля визначення найкращого гравця без "Золотого м'яча" пірнемо у далекі 50-ті роки. Одним з найкращих бомбардирів в історії футболу є угорець Пушкаш. В ті роки трофей не могли взяти Пеле чи Гаррінча, але Ференца можна назвати їх європейським аналогом. Гравець забивав купу голів як за Реал, так і за збірну. Аж 84 голи у 85-ти матчах за Угорщину! Шалений показник.

Ференц приводив мадярів до "срібла" на ЧС-1954, а також оформлював аж покер у фіналі Кубка чемпіонів-1960. Зрештою тоді в Реалі запалював ще й Ді Стефано, якому "Золотий м'яч" дістався двічі. А у 1960-му Пушкаша несподівано у голосуванні обійшов Луїс Суарес з Барселони. Важко зрозуміти, чому, але факт залишається таким.