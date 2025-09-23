В Париже определился новый обладатель "Золотого мяча". Лучшим игроком 2025 года был признан лучший игрок 2025 года звездный нападающий ПСЖ Усман Дембеле, сообщает 24 Канал.

Кто не выиграл "Золотой мяч"?

Это была 69-я награда за всю историю от France Football. За это время награду выигрывали аж 47 различных футболистов, однако немало легенд так и остались без трофея.

Особенно обидно за звезд 50-80-х годов с других континентов, ведь до 1995 года France Football выдавал награду исключительно европейцам. Именно поэтому без "Золотого мяча" остались Пеле или Диего Марадона.

24 Канал представляет рейтинг топ-10 лучших футболистов, которые никогда не получали "Золотой мяч". В этот список включили только представителей Европы, которые не были ограничены правилом от France Football.

10. Оливер Кан (Германия)



Оливер Кан был одним из самых харизматичных вратарей в истории / фото thesefootballtimes

Безумный кипер Баварии стал иконой вратарского цеха на стыке веков. Оливер выдавал крутые перформансы в Лиге чемпионов, поражал своей харизмой и игрой на линии. Кан был близок к "Золотому мячу" в 2002-м, когда провел молниеносный чемпионат мира. Однако дубль Роналдо в финале Мундиаля (не без ошибки самого немца) склонил чаши весов в пользу бразильца.

9. Франк Райкаард (Нидерланды)



Райкаард был звездой Барселоны и Милана / фото ФК Барселона

Франк был частью фантастического трио нидерландцев в 80-90-е годы. Вместе с Гуллитом и ван Бастеном они зажигали еще и в Милане и всегда были на высоких позициях в голосованиях. Однако последние двое выигрывали "Золотой мяч", а вот Райкаард остался без него. Возможно, причина в его более оборонительной позиции. Но даже при этом Франк часто забивал и решал судьбы матчей.

8. Рауль Гонсалес (Испания)



Рауль зажигал в Лиге чемпионов в 00-е / фото Getty Images

Рауль – образцовый нападающий начала XXI века. Испанец был безоговорочным лидером Реала и его главным страйкером в течение десятилетия. Его голевое чутье помогало клубу трижды выиграть Лигу чемпионов и взять множество трофеев в Испании. Однако в сборной Испании Гонсалес не так зажигал, а звездный час сборной наступил уже после него.

7. Паоло Мальдини (Италия)



Паоло Мальдини был оплотом обороны Милана / фото Sky Sports

Итальянец является одним из лучших защитников в истории футбола, если не лучшим. Мальдини покорял не только своей верностью Милану, а еще и умением прекрасно выбирать позицию и грызть землю ради клуба. Он помог "россонери" аж пять раз выиграть Лигу чемпионов, а также привел Италию к "серебру" на Мундиале-1994...

6. Килиан Мбаппе (Франция)



Мбаппе еще будет иметь возможность выиграть "Золотой мяч" / фото Getty Images

Возможно, увидеть Мбаппе в этом списке неожиданно и немного раньше времени. Однако в свои 26 Килиан уже достиг большего, чем признанные мастера футбола. "Черепашка" уверенно стал лучшим игроком в истории ПСЖ и принес ему много трофеев.

А его дебютный сезон в Реале получился очень результативным, хоть и без трофеев. Но по-настоящему Килиан зажигал на чемпионатах мира, выиграв "золото" в 2018-м и став топ-бомбардиром в 2022-м. В последнем финале ему даже удалось оформить хет-трик. К слову, до звания лучшего голеадора Мундиалей ему осталось всего четыре мяча – 12 против 16-ти у Клозе.

5. Тьерри Анри (Франция)



Тьерри Анри – один из лучших нападающих XXI века / фото Getty Images

Лучшим же нападающим Франции в XXI веке смело можно называть Тьерри Анри. Игрок стал иконой Арсенала и лучшим бомбардиром в его истории, а также помог сборной стать чемпионом Европы и мира. Более того, Тьерри аж четыре раза становился топ-голеадором АПЛ и помогал Арсеналу проходить сезон без поражений.

4. Андрес Иньеста (Испания)



Иньеста едва не стал лучшим игроком 2012 года / фото Getty Images

Лидер центра поля культовой Барселоны Пепа Гвардиолы всегда был в тени Лионеля Месси и Хави Эрнандеса. Тем не менее без Иньесты каталонцы были бы не собой. Андрес поражал своими ассистами и создавал моменты для того же Месси. А кульминацией его достижений стал победный гол в финале ЧМ-2010.

3. Хави Эрнандес (Испания)



Хави трижды был в топ-тройке голосования за "Золотой мяч" / фото Getty Images

Определить, кто из пары Хави – Иньеста лучший, почти невозможно. Хави играл несколько глубже Андреса, однако даже с этой позиции "Маэстро" отдавал не меньше ассистов. Его часто сравнивают с Андреа Пирло, но по количеству трофеев Хави существенно опередил итальянца. Четыре Лиги чемпионов, два чемпионата Европы и Мундиаль-2010 – это заслуга Эрнандеса в том числе.

2. Джанлуиджи Буффон (Италия)



Буффона называют лучшим вратарем в истории / фото Getty Images

Буффона можно назвать едва ли не лучшим вратарем мира за все время. Обычно представители этого амплуа редко занимают высокие места в опросах, поэтому в 2006-м награду отдали Каннаваро. Однако именно Буффона следует считать главным героем победного Мундиаля в Германии. Также Джиджи зажигал за Ювентус в Серии А, но так и не смог добраться трофея Лиги чемпионов.

1. Ференц Пушкаш (Венгрия)



Ференц Пушкаш забивал большое количество голов в середине XX века / фото faz.net

Для определения лучшего игрока без "Золотого мяча" нырнем в далекие 50-е годы. Одним из лучших бомбардиров в истории футбола является венгр Пушкаш. В те годы трофей не могли взять Пеле или Гарринча, но Ференца можно назвать их европейским аналогом. Игрок забивал кучу голов как за Реал, так и за сборную. Аж 84 гола в 85-ти матчах за Венгрию! Безумный показатель.

Ференц приводил венгров к "серебру" на ЧМ-1954, а также оформлял аж покер в финале Кубка чемпионов-1960. В конце концов тогда в Реале зажигал еще и Ди Стефано, которому "Золотой мяч" достался дважды. А в 1960-м Пушкаша неожиданно в голосовании обошел Луис Суарес из Барселоны. Трудно понять, почему, но факт остается таковым.