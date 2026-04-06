Луческу в коме: легенда Шахтера Срна выдал заявление о состоянии румынского тренера
- Мирча Луческу находится в критическом состоянии после инфаркта.
- Дарио Срна выразил поддержку румынскому наставнику.
Бывший тренер сборной Румынии оказался в тяжелом положении. Опытный Мирча Луческу находится на грани смерти.
80-летний наставник находится в критическом состоянии после инфаркта в госпитале Бухареста. Состояние румына резко ухудшилось после мартовских матчей, сообщает "ПРОФУТБОЛ Digital".
Что сказал Срна о Луческу?
Мирча получает немало слов поддержки в свой адрес из-за проблем со здоровьем. Относительно состояния тренера высказался экс-игрок Шахтера Дарио Срна, который ныне работает спортивным директором "горняков".
Я с ним говорил несколько дней назад, он чувствовал себя хорошо. А 5 апреля я получил плохие новости, что он в коме. Журналисты написали об этом. Буду звонить его семье. Дай Бог, чтобы он вышел из этого состояния и выздоровел. Он сильный человек, у него сильное сердце, поэтому я уверен, что он выйдет из этой ситуации,
– заявил Срна.
Напомним, что львиную долю своей тренерской карьеры Луческу провел именно в Шахтере. Румын поработал в клубе с 2004 по 2016 годы.
При его руководстве "горняки" выиграли 22 трофея, среди которых восемь чемпионств в УПЛ. Кроме этого, Мирча помог Шахтеру выиграть свой первый еврокубок – Кубок УЕФА в 2009-м.
Как Луческу тренировал сборную Румынии?
- Кроме Шахтера, Мирча возглавлял еще с десяток команд. Среди них был и принципиальный соперник донетчан – киевское Динамо. В период с 2020 по 2023 годы он помог клубу выиграть три трофея, сообщает Transfermarkt.
- Сборную Румынии Луческу впервые возглавил еще в 1981-м. Он помог команде впервые попасть на Евро. В 1984 году румыны заняли последнее место в "группе смерти" с Испанией, Португалией и Германией.
- Второй раз Мирча возглавил родную сборную в 2024 году. Под его руководством команда поднялась в дивизион В Лиги наций, но не смогла выйти на чемпионат мира.
- У отборочной группе Румыния пропустила вперед Австрию и Боснию и Герцеговину. Удачное выступление в Лиге наций подарил подопечным Луческу билет в раунд плей-офф, но там румыны минимально проиграли Турции.