Рада провалила голосование по лишению Бубки и Клочковой государственных наград

Во вторник, 10 марта, Верховная Рада рассмотрела вопрос о лишении Сергея Бубки наград и званий и вынесла его на голосование. Результат решения уже известен.

Парламент во время заседания не поддержал предложение лишить многократного чемпиона Бубку и легендарную пловчиху Яну Клочкову наград и званий.

Почему Сергея Бубку хотели лишить наград?

По данным сайта Кабинета Министров, Владислав Гераскевич подал электронную петицию с предложением ввести санкции против Бубки, в частности лишить его звания "Герой Украины".

Автор обосновывает свою инициативу тем, что Бубка, не обеспечил надлежащей защиты интересов украинских спортсменов во время войны и допустил проявления пророссийской символики на международных соревнованиях. По мнению Гераскевича, такие действия противоречат ценностям и ожиданиям украинского общества в условиях полномасштабного конфликта.

Петиция быстро привлекла внимание общественности. Часть украинцев и публичных лиц поддержала Гераскевича, считая его позицию смелой и справедливой, особенно в контексте чествования погибших. В то же время нашлись и те, кто выступил в защиту Бубки, отмечая его спортивные достижения и подчеркивая необходимость отделять почетные звания от политических споров.

Известно, что 28 февраля 2022 года Бубка впервые выехал из Украины, а 22 июля того же года покинул страну повторно на основании специального письма и с тех пор не возвращался.

Кроме того, бывший легкоатлет, по данным расследования Бигус.Инфо, владеет бизнесом на оккупированных территориях.

Что известно о Яне Клочковой?

Клочкова активно участвовала в общественной жизни Украины: в 2000-х была депутатом Харьковского городского совета от "Партии регионов", участвовала в телешоу и рекламных кампаниях, а также снималась в клипе Ирины Билык.

Однако последние события сильно повлияли на ее репутацию. Спортсменка переехала в Крым и игнорирует войну России против Украины, что вызвало негативную реакцию в обществе и затмило ее спортивные достижения.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым прекращены выплаты государственных стипендий восьми известным украинским спортсменам. Среди них – четырехкратная олимпийская чемпионка по плаванию Яна Клочкова и бывший президент НОК Украины Сергей Бубка.