Что символизирует вышиванка, которую Усик подарил Джошуа

Александр Усик сделал символический подарок Энтони Джошуа. Британец получил от украинского боксера рубашку лазурного цвета с вышитым казаком на спине.

Так символично чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC, WBA и IBF поддержал коллегу перед его поединком против Джейка Пола в Майами (США). 24 канал сообщает, что она символизирует, об этом нам рассказали дизайнеры бренда Marylu_by_nazarchuk.

Что известно о вышиванке, которую Усик подарил Джошуа?

Усик, даря вышиванку Джошуа, рассказал британскому боксеру об истории и традициях украинских казаков, подчеркнув культурное значение подарка.

Дело в том, что "Эй Джей" тренировался с командой украинца перед поединком в Майами. Символический подарок британцу от Усика стал жестом уважения, силы и настоящего спортивного братства. Попутно Джошуа передал приветствие украинцам.

Я уважаю украинский народ,

– сказал он.

Усик подарил вышиванку Джошуа: смотрите видео

Напомним, что полтора года назад в подобной вышиванке, но червного цвета, Усик сам эффектно появлялся на публике – тогда украинец пришел в рубашке от украинского международного бренда MARYLU by Nazarchuk на церемонию взвешивания перед боем с другим британцем, Тайсоном Фьюри, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

На спине у боксера было вышито изображение воина Александра Мациевского, который является символом победы народа Украины.

Вышитый на рубашке для Энтони Джошуа казак символизирует несокрушимость, свободу и волю – то, за что борется украинский народ сегодня. Похожая идея была и для вышиванки Усика, поскольку казаки одевали красный цвет,

– добавили дизайнеры.

Как готовилась вышиванка для Джошуа: смотрите видео

Стоит добавить, что бой между бывшим чемпионом мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа с американским видеоблогером, шоуменом Джейком Полом состоится поздно вечером 19 декабря в Майами (США). Из-за разницы во времени украинцы смогут посмотреть поединок ориентировочно в 6 утра 20 декабря.

Что известно о бое Пол – Джошуа: