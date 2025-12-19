Що символізує вишиванка, яку Усик подарував Джошуа

Олександр Усик зробив символічний подарунок Ентоні Джошуа. Британець отримав від українського боксера сорочку лазурового кольору з вишитим козаком на спині.

Так символічно чемпіон світу у надважкій вазі за версією WBC, WBA та IBF підтримав колегу перед його поєдинком проти Джейка Пола у Маямі (США). 24 канал повідомляє, що вона символізує, про це нам розповіли дизайнерки бренду Marylu_by_nazarchuk.

Читайте також Чи зможе Джошуа нокаутувати Джейка Пола: зірка українського боксу дав прогноз на бій

Що відомо про вишиванку, яку Усик подарував Джошуа?

Усик, даруючи вишиванку Джошуа, розповів британському боксеру про історію та традиції українських козаків, підкресливши культурне значення подарунка.

Річ у тім, що "Ей Джей" тренувався з командою українця перед поєдинком у Маямі. Символічний подарунок британцю від Усика став жестом поваги, сили та справжнього спортивного братерства. Принагідно Джошуа передав вітання українцям.

Я поважаю український народ,

– сказав він.

Усик подарував вишиванку Джошуа: дивіться відео

Нагадаємо, що півтора роки тому у подібній вишиванці, але червного кольору, Усик сам ефектно з'являвся на публіці – тоді українець прийшов в сорочці від українського міжнародного бренду MARYLU by Nazarchuk на церемонію зважування перед боєм з іншим британцем, Тайсоном Ф'юрі, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

На спині у боксера було вишите зображення воїна Олександра Мацієвського, який є символом звитяги народу України.

Вишитий на сорочці для Ентоні Джошуа козак символізує незламність, свободу і волю – те, за що бореться український народ сьогодні. Схожа ідея була і для вишиванки Усика, оскільки козаки одягали червоний колір,

– додали дизайнерки.

Як готувалася вишиванка для Джошуа: дивіться відео

Варто додати, що бій між колишнім чемпіоном світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа з американським відеоблогером, шоуменом Джейком Полом відбудеться пізно увечері 19 грудня в Маямі (США). Через різницю в часі українці зможуть подивитися поєдинок орієнтовно о 6-ій ранку 20 грудня.

Що відомо про бій Пол – Джошуа: