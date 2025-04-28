Недавно официально утвердили дату реванша Александра Усика и Даниэля Дюбуа. Противостояние состоится 19 июля на лондонском "Уэмбли".

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Какой прогноз на бой дал Дюбуа

"Динамит" думает, что каждый боец естественно становится медленнее с возрастом, а Усик имел два больших боя, пишет 24 канал со ссылкой на Queensberry Promotions.

Да, я считаю, что это естественно, но я собираюсь быть тем, кто победит его своими ударами. Я собираюсь бросать бомбы, которыми я собираюсь попадать по нему. Не могу дождаться,

– сказал Даниэль Дюбуа.

Он также считает, что заставит Усика закончить карьеру.

"Это будет конец. Я убежден, что это так, но я просто сосредоточен и на 100% готов просто выплеснуть на него это все", – добавил "Динамит".

Отметим, что первый бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоялся в августе 2023 года. Тогда украинец победил британца нокаутом в девятом раунде.