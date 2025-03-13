"Надоела жертвенность": конкурент Лунина высказался об отмененном пенальти

Голкипер Реала Тибо Куртуа прокомментировал эпизод с отмененным пенальти Атлетико. Он отметил, что сам подсказал арбитру относительно этого момента.

В среду, 12 марта, в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов встретились Реал и Атлетико. По результатам серии послематчевых пенальти "Королевский клуб" одержал победу.

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Что сказал Куртуа об эпизоде с отмененным пенальти

Хулиан Альварес сначала реализовал удар с 11 метров, но главный арбитр отменил гол, ведь увидел, что нападающий дважды коснулся мяча ногой. Второй раз забить с пенальти футболисту не удалось.

Я почувствовал, что он дважды коснулся мяча, и я сказал об этом судье. Это нелегко увидеть. Но это было немного неудачей для Альвареса. Для УЕФА это понятно. Мне надоела эта жертвенность, постоянные слезы из-за таких вещей,

– отметил Куртуа.

Он сказал, что судьи не хотят приносить пользу той или иной команде в Испании или Европе, им это было ясно. Также добавил, что с технологиями, в комнате VAR они это ясно видели, у них много камер и много изображений.

Напомним, что в первом матче Реал в основное время победил Атлетико со счетом 2:1.