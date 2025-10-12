Ему противостоял представитель Аргентины Джоэль Маркос Мафауада. На кону их битвы стояли пояса IBF International и WBO International в полусреднем весе, сообщает 24 Канал.
Как прошел бой Чухаджян – Мафауада?
Украинский боксер считался фаворитом поединка. Он доказал этот статус на ринге, одержав эффектную победу.
Карен со старта начал доминировать и демонстрировать, что является бойцом высшего уровня. Он прекрасно проходил защиту оппонента и уже во втором раунде смог отправить того на канвас.
Украинец провел серию ударов, после которой Мафауада пошатнулся и оказался на "пятой точке". Аргентинец долго поднимался и рефери решил остановить бой, зафиксировав досрочную победу Чухаджяна.
Как Чухаджян нокаутировал Мафауаду: смотрите видео
Отметим, что после победы во время трансляции на DAZN Карен Чухаджян поделился первыми своими эмоциями. Он рассказал, в частности, о карьерных планах и поблагодарил латвийский народ за поддержку Украины.
Я хочу стать чемпионом мира. Это моя цель, и мы сделаем все, что в наших силах, чтобы стать чемпионом мира. А еще я хочу поблагодарить всех латвийцев и латвийское правительство за поддержку моей страны. Это очень много значит для меня и для моей страны. Большое спасибо,
– сказал Чухаджян.
Напомним, что 11 октября также состоялся вечер бокса в Киеве. На нем Ярослав Харциз одержал практически идентичную победу, одолев другого аргентинца нокаутом во втором раунде.
Что известно о Карене Чухаджяне?
- Украинский боксер дебютировал на профи-ринге в 2015 году.
- С тех пор провел 29 боев, в которых одержал 26 побед.
- Владел рядом чемпионских титулов, а также имел возможность стать полноценным чемпионом мира. Однако в битве со звездным Джароном Эннисом потерпел поражение единогласным решением судей.
- В своем дивизионе занимает девятое место в рейтинге (данные BoxRec).