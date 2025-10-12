Ему противостоял представитель Аргентины Джоэль Маркос Мафауада. На кону их битвы стояли пояса IBF International и WBO International в полусреднем весе, сообщает 24 Канал.

Как прошел бой Чухаджян – Мафауада?

Украинский боксер считался фаворитом поединка. Он доказал этот статус на ринге, одержав эффектную победу.

Карен со старта начал доминировать и демонстрировать, что является бойцом высшего уровня. Он прекрасно проходил защиту оппонента и уже во втором раунде смог отправить того на канвас.

Украинец провел серию ударов, после которой Мафауада пошатнулся и оказался на "пятой точке". Аргентинец долго поднимался и рефери решил остановить бой, зафиксировав досрочную победу Чухаджяна.

Как Чухаджян нокаутировал Мафауаду: смотрите видео

KAREN WINS



Бывший соперник Джарона 'Boots' Энниса Карен Чухаджян останавливает Джоэла Маркоса Мафауаду во 2 раунде в Риге, Латвия



Украинец занимает 6 место в IBF и 4 место в WBO в весе 147 фунтов pic.twitter.com/Y7HH5bcrES - Tokkerū (@ATokkers5) 11 октября, 2025 г

Отметим, что после победы во время трансляции на DAZN Карен Чухаджян поделился первыми своими эмоциями. Он рассказал, в частности, о карьерных планах и поблагодарил латвийский народ за поддержку Украины.

Я хочу стать чемпионом мира. Это моя цель, и мы сделаем все, что в наших силах, чтобы стать чемпионом мира. А еще я хочу поблагодарить всех латвийцев и латвийское правительство за поддержку моей страны. Это очень много значит для меня и для моей страны. Большое спасибо,

– сказал Чухаджян.

Напомним, что 11 октября также состоялся вечер бокса в Киеве. На нем Ярослав Харциз одержал практически идентичную победу, одолев другого аргентинца нокаутом во втором раунде.

