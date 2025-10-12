Йому протистояв представник Аргентини Джоель Маркос Мафауада. На кону їх битви стояли пояси IBF International і WBO International у напівсередній вазі, повідомляє 24 Канал.
Читайте також 41-річний Постол здобув другу перемогу за рік, завоювавши титул у кривавій "м'ясорубці"
Як минув бій Чухаджян – Мафауада?
Український боксер вважався фаворитом поєдинку. Він довів цей статус на ринзі, здобувши ефектну перемогу.
Карен зі старту почав домінувати та демонструвати, що є бійцем вищого рівня. Він чудово проходив захист опонента й уже у другому раунді зміг відправити того на канвас.
Українець провів серію ударів, після якої Мафауада похитнувся й опинився на "п'ятій точці". Аргентинець довго підіймався й рефері вирішив зупинити бій, зафіксувавши дострокову перемогу Чухаджяна.
Як Чухаджян нокаутував Мафауаду: дивіться відео
Зазначимо, що після перемоги під час трансляції на DAZN Карен Чухаджян поділився першими своїми емоціями. Він розповів, зокрема, про кар'єрні плани та подякував латвійському народу за підтримку України.
Я хочу стати чемпіоном світу. Це моя мета, і ми зробимо все, що в наших силах, щоб стати чемпіоном світу. А ще я хочу подякувати всім латвійцям і латвійському уряду за підтримку моєї країни. Це дуже багато значить для мене та для моєї країни. Дуже дякую,
– сказав Чухаджян.
Нагадаємо, що 11 жовтня також відбувся вечір боксу в Києві. На ньому Ярослав Харциз здобув практично ідентичну перемогу, здолавши іншого аргентинця нокаутом у другому раунді.
Що відомо про Карена Чухаджяна?
- Український боксер дебютував на профі-рингу у 2015 році.
- З того часу провів 29 боїв, у яких здобув 26 перемог.
- Володів низкою чемпіонських титулів, а також мав можливість стати повноцінним чемпіоном світу. Однак у битві з зірковим Джароном Еннісом зазнав поразки одноголосим рішенням суддів.
- У своєму дивізіоні посідає дев'яте місце в рейтингу (дані BoxRec).