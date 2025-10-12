В субботу, 11 октября, в Риге на "Xiaomi Arena" состоялся вечер бокса. На нем свой бой провел украинский боец Карен Чухаджян.

Ему противостоял представитель Аргентины Джоэль Маркос Мафауада. На кону их битвы стояли пояса IBF International и WBO International в полусреднем весе, сообщает 24 Канал.

Как прошел бой Чухаджян – Мафауада?

Украинский боксер считался фаворитом поединка. Он доказал этот статус на ринге, одержав эффектную победу.

Карен со старта начал доминировать и демонстрировать, что является бойцом высшего уровня. Он прекрасно проходил защиту оппонента и уже во втором раунде смог отправить того на канвас.

Украинец провел серию ударов, после которой Мафауада пошатнулся и оказался на "пятой точке". Аргентинец долго поднимался и рефери решил остановить бой, зафиксировав досрочную победу Чухаджяна.

Отметим, что после победы во время трансляции на DAZN Карен Чухаджян поделился первыми своими эмоциями. Он рассказал, в частности, о карьерных планах и поблагодарил латвийский народ за поддержку Украины.

Я хочу стать чемпионом мира. Это моя цель, и мы сделаем все, что в наших силах, чтобы стать чемпионом мира. А еще я хочу поблагодарить всех латвийцев и латвийское правительство за поддержку моей страны. Это очень много значит для меня и для моей страны. Большое спасибо,

– сказал Чухаджян.

Напомним, что 11 октября также состоялся вечер бокса в Киеве. На нем Ярослав Харциз одержал практически идентичную победу, одолев другого аргентинца нокаутом во втором раунде.

Что известно о Карене Чухаджяне?