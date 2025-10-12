У суботу, 11 жовтня, у Ризі на "Xiaomi Arena" відбувся вечір боксу. На ньому свій бій провів український боєць Карен Чухаджян.

Йому протистояв представник Аргентини Джоель Маркос Мафауада. На кону їх битви стояли пояси IBF International і WBO International у напівсередній вазі, повідомляє 24 Канал.

Як минув бій Чухаджян – Мафауада?

Український боксер вважався фаворитом поєдинку. Він довів цей статус на ринзі, здобувши ефектну перемогу.

Карен зі старту почав домінувати та демонструвати, що є бійцем вищого рівня. Він чудово проходив захист опонента й уже у другому раунді зміг відправити того на канвас.

Українець провів серію ударів, після якої Мафауада похитнувся й опинився на "п'ятій точці". Аргентинець довго підіймався й рефері вирішив зупинити бій, зафіксувавши дострокову перемогу Чухаджяна.

Як Чухаджян нокаутував Мафауаду: дивіться відео

Зазначимо, що після перемоги під час трансляції на DAZN Карен Чухаджян поділився першими своїми емоціями. Він розповів, зокрема, про кар'єрні плани та подякував латвійському народу за підтримку України.

Я хочу стати чемпіоном світу. Це моя мета, і ми зробимо все, що в наших силах, щоб стати чемпіоном світу. А ще я хочу подякувати всім латвійцям і латвійському уряду за підтримку моєї країни. Це дуже багато значить для мене та для моєї країни. Дуже дякую,

– сказав Чухаджян.

Нагадаємо, що 11 жовтня також відбувся вечір боксу в Києві. На ньому Ярослав Харциз здобув практично ідентичну перемогу, здолавши іншого аргентинця нокаутом у другому раунді.

Що відомо про Карена Чухаджяна?