Товарищеский характер матча, который состоялся 7 февраля в ОАЭ, перерос в настоящую массовую драку. Произошло это после фола со стороны футболиста китайского клуба, который не понравился игрокам армейской команды вражеской страны, пишет 24 Канал.

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Дикое поведение игроков вражеского клуба

Инициаторами столкновения выступили футболисты ЦСКА. Оно и неудивительно. Игроки обеих команд немного потолкались на футбольном поле. Однако судьям поединка удалось унять дикое поведение игроков российского клуба и разнять их с соперниками.

После чего игра продолжилась. К сожалению, финальный свисток зафиксировал победу ЦСКА над Циндао Вест Кост 2:1.

Видео схватки футболистов

Напомним, что футбольные клубы из России до сих пор продолжают находиться под запретом выступлений на международной арене (чемпионате мира, Евро) и еврокубках (Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций). Такие санкции против них были введены после начала полномасштабной войны в Украине, которую 24 февраля 2022 года развязала Россия. Поэтому им нужно довольствоваться только своим болотным чемпионатом и товарищескими играми с аутсайдерами футбольного мира.