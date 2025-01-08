Ястремская разбила ракетку в кульминации матча: фото последствий

Украинская теннисистка Даяна Ястремская на эмоциях разбила ракетку во время матча второго круга на турнире в Хобарте. Появилось фото ракетки после всплеска спортсменки.

В среду, 8 января, состоялись матчи 1/8 финала на турнире WTA 250 в австралийском Гобарте. В одном из них украинка Даяна Ястремская противостояла представительнице Америки Энн Ли, пишет 24 канал.

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Бурные эмоции Ястремской

Во втором сете украинка имела значительное преимущество 5:2, однако позже подарила сопернице два брейкпойнта и американка сумела сделать счет равным.

Даяна начала нервничать и под действием эмоций начали бить свою ракетку о корт. После этого украинка все же вырвала победу в этом сете.



Ракетка Ястремской после ударов о корт / Фото Getty images

Справка. В матче против Энн Ли украинка одержала победу.

Отметим, что в четвертьфинале соперницей Даяны Ястремской снова станет представительница Америки. Она будет соревноваться с МакКартни Кесслер. Матч состоится 9 января в 4:00 по киевскому времени.