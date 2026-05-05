Ястремская оконфузилась в Риме: украинка вела 6:1 на тай-брейке, но отдала матч россиянке

Даяна Ястремская сенсационно вылетела на старте турнира WTA 1000 в Риме, растеряв почти выигранный матч. Украинка имела значительное преимущество в решающем сете, но позволила сопернице из России совершить камбэк.

Несмотря на мощный старт и приближение победы, матч против россиянки Анастасии Захаровой обернулся для одесситки настоящим спортивным кошмаром. Ястремская не реализовала решающие шансы и завершила борьбу уже после первого поединка на престижном грунтовом "тысячнике", передает 24 Канал.

Что произошло в матче Даяны Ястремской?

Даяна уверенно боролась за выход в следующий круг после выигрышного первого сета и счета 3:0 в свою пользу во второй партии.

Наконец все решалось в третьем сете, который выдался максимально равным. Ястремская имела значительное преимущество на тай-брейке, где, казалось, все было решено. Украинка повела 6:1 и имела сразу несколько матчболов, однако не смогла поставить точку.

Россиянка сумела перевернуть игру, отыграв катастрофическое отставание, после чего психологическое преимущество полностью перешло на ее сторону. В итоге Ястремская проиграла один из самых драматичных матчей сезона.

Анастасия Захарова (Россия, WTA № 81) – Даяна Ястремская (Украина, WTA № 52) – 2:1 (4:6, 7:5, 7:6 (8:6)).

Болезненный удар перед Ролан Гаррос

Поражение в Риме стало особенно обидным ввиду приближения Открытого чемпионата Франции, где каждый матч на грунте имеет стратегическое значение. Вместо уверенности перед главным стартом Ястремская получила серьезный психологический удар.

Ранее стартовый раунд турнира в Риме преодолела Александра Олейникова. По информации Flashscore, 6 мая начнет борьбу на турнире еще одна украинка Юлия Стародубцева, а Элина Свитолина первый круг соревнований из-за попадания в посев пропускает.

