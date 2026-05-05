Попри потужний старт і наближення перемоги, матч проти росіянки Анастасії Захарової обернувся для одеситки справжнім спортивним кошмаром. Ястремська не реалізувала вирішальні шанси та завершила боротьбу вже після першого поєдинку на престижному ґрунтовому "тисячнику", передає 24 Канал.

Що відбулося у матчі Даяни Ястремської?

Даяна впевнено боролася за вихід у наступне коло після виграшного першого сету та рахунку 3:0 на свою користь у другій партії.

Врешті все вирішувалося у третьому сеті, який видався максимально рівним. Ястремська мала значну перевагу на тай-брейку, де, здавалося, все було вирішено. Українка повела 6:1 і мала одразу кілька матчболів, однак не змогла поставити крапку.

Росіянка зуміла перевернути гру, відігравши катастрофічне відставання, після чого психологічна перевага повністю перейшла на її бік. У підсумку Ястремська програла один із найдраматичніших матчів сезону.

Анастасія Захарова (Росія, WTA № 81) – Даяна Ястремська (Україна, WTA № 52) – 2:1 (4:6, 7:5, 7:6 (8:6)).

Болісний удар перед Ролан Гаррос

Поразка в Римі стала особливо прикрою з огляду на наближення Відкритого чемпіонату Франції, де кожен матч на ґрунті має стратегічне значення. Замість впевненості перед головним стартом Ястремська отримала серйозний психологічний удар.

Раніше стартовий раунд турніру в Римі подолала Олександра Олійникова. За інформацією Flashscore, 6 травня розпочне боротьбу на турнірі ще одна українка Юлія Стародубцева, а Еліна Світоліна перше коло змагань через потрапляння в посів пропускає.

