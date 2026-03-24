Серед учасників турніру в Маямі були і четверо українок, повідомляє 24 Канал. На жаль, дістатися високих стадій нашим дівчатам так і не вдалось.
Скільки заробили українки в Маямі?
Тим не менш, участь у турнірі принесла представницям нашої країни солідні призові. Найменше заробила третя ракетка України Даяна Ястремська, яка пройшла лише одну опонентку.
Одеситка зупинилась на стадії 1/32 фіналу, що дозволило їй заробити 36 110 доларів. Інші три українки протримались до третього раунду, але так і не вийшли в 1/8 фіналу.
Найбільш несподіваним був виліт Еліни Світоліної. Найкраща тенісистка України сенсаційно програла Хейлі Баптіст, яка посідає 45 місце в рейтингу WTA.
Проте Еліні все одно вдалось поповнити свій призовий доробок сумою у 61 865 доларів. Такі ж призові заробили Марта Костюк та Юлія Стародубцева.
Марта не змогла дати бій другій ракетці світу Олені Рибакіній. У свою чергу Юлія пройшла кваліфікацію та двох опоненток, але була зупинена Амандою Анісімовою. Крім того, у парному розряді виступила Людмила Кіченок.
Тенісистка в парі з Дезіре Кравчик програла вже у першому раунді, але змогла заробити 9 755 доларів. Таким чином, загальна сума призових українок досягла суми 231 490 доларів.
Як Світоліна виступає у 2026 році?
- Перша ракетка України досягла відчутного прогресу цього року. Еліні вдалось увірватися у топ-десятку рейтингу WTA.
- У січні Світоліна стала переможницею турніру WTA250 в Окленді. Одразу після цього українка запалила на Australian Open, діставшись півфіналу.
- Крім того, Еліна доходила до фіналу змагання у Дубаї та півфіналу Мастерса на Індіан-Веллс. Наразі одеситка посідає 8 місце в у світовому рейтингу.