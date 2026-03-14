Ніколи раніше Еліна не мала одразу чотири півфінали турнірів WTA лише за перших три місяці сезону. Після Індіан-Веллсу вона піднялася на 8-е місце лайв-рейтингу, обійшовши "нейтральну" росіянку Мірру Андрєєву.

Дивіться також "У мене є таке відчуття": Світоліна прокоментувала, чи забув світ про війну в Україні

Скільки заробила Світоліна за півфінал в Індіан-Веллсі?

Згідно з даними на сайті WTA, тенісистки, які дісталися стадії півфіналу, але не змогли оформити путівку у вирішальний поєдинок, заробили по 390 рейтингових балів.

Також їм дістанеться 340 190 доларів із загального призового фонду турніру у понад 9 мільйонів в американській валюті.

Чемпіонка, якою стане або "нейтральна" білоруска Аріна Соболенко, або представниця Казахстану Олена Рибакіна, яка стала кривдницею Світоліної, заробить більше 1 мільйона доларів і одразу 1000 рейтингових очок.

Який рекорд зараз належить Світоліній?