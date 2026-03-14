Никогда раньше Элина не имела сразу четыре полуфинала турниров WTA только за первые три месяца сезона. После Индиан-Уэллса она поднялась на 8-е место лайв-рейтинга, обойдя "нейтральную" россиянку Мирру Андрееву.
Сколько заработала Свитолина за полуфинал в Индиан-Уэллсе?
Согласно данным на сайте WTA, теннисистки, которые добрались до стадии полуфинала, но не смогли оформить путевку в решающий поединок, заработали по 390 рейтинговых баллов.
Также им достанется 340 190 долларов из общего призового фонда турнира в более 9 миллионов в американской валюте.
Чемпионка, которой станет или "нейтральная" белоруска Арина Соболенко, или представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая стала обидчицей Свитолиной, заработает более 1 миллиона долларов и сразу 1000 рейтинговых очков.
Какой рекорд сейчас принадлежит Свитолиной?
- Благодаря успешному турниру в Индиан-Уэллсе Элина увеличила свой показатель побед в этом сезоне до 19.
- Ни одна другая теннисистка в 2026 году не побеждала такое количество соперниц.
- Свитолина выиграла турнир в Окленде, после чего добиралась 1/2 финала на Australian Open, финала в Дубае и теперь полуфинала в Индиан-Уэллсе.