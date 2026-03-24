Среди участников турнира в Майами были и четверо украинок, сообщает Perfect Tennis. К сожалению, добраться до высоких стадий нашим девушкам так и не удалось.
Сколько заработали украинки в Майами?
Тем не менее, участие в турнире принесло представительницам нашей страны солидные призовые. Меньше всего заработала третья ракетка Украины Даяна Ястремская, которая прошла лишь одну оппонентку.
Одесситка остановилась на стадии 1/32 финала, что позволило ей заработать 36 110 долларов. Другие три украинки продержались до третьего раунда, но так и не вышли в 1/8 финала.
Наиболее неожиданным был вылет Элины Свитолиной. Лучшая теннисистка Украины сенсационно проиграла Хейли Баптист, которая занимает 45 место в рейтинге WTA.
Однако Элине все равно удалось пополнить свой призовой доработок суммой в 61 865 долларов. Такие же призовые заработали Марта Костюк и Юлия Стародубцева.
Марта не смогла дать бой второй ракетке мира Елене Рыбакиной. В свою очередь Юлия прошла квалификацию и двух оппоненток, но была остановлена Амандой Анисимовой. Кроме того, в парном разряде выступила Людмила Киченок.
Теннисистка в паре с Дезире Кравчик проиграла уже в первом раунде, но смогла заработать 9 755 долларов. Таким образом, общая сумма призовых украинок достигла суммы 231 490 долларов.
Как Свитолина выступает в 2026 году?
- Первая ракетка Украины достигла ощутимого прогресса в этом году. Элине удалось ворваться в топ-десятку рейтинга WTA.
- В январе Свитолина стала победительницей турнира WTA250 в Окленде. Сразу после этого украинка зажгла на Australian Open, добравшись до полуфинала.
- Кроме того, Элина доходила до финала соревнования в Дубае и полуфинал Мастерса на Индиан-Уэллс. Сейчас одесситка занимает 8 место в в мировом рейтинге.